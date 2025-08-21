Sáng 21/8, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Minh Chuyền – Chủ tịch UBND xã Ea Kar (Đắk Lắk) – xác nhận có sự việc người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ea Kar, đặt mũ bảo hiểm và hồ sơ giữa hành lang để giữ chỗ.

Người dân dùng mũ bảo hiểm, hồ sơ đặt giữa hành lang để giành chỗ tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Kar vào sáng 20/8. Ảnh: TN

Ông Chuyền cho biết, sáng nay xã đã cử lực lượng công an đến vận động bà con xếp hàng ngay ngắn để được giải quyết theo thứ tự. Hiện tại, do trời mưa to nên số lượng người đến giải quyết công việc đã giảm nhiều so với các ngày trước đó.

Giải thích nguyên nhân xảy ra tình trạng này, ông Chuyền cho biết: Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Kar có bộ phận một cửa của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk, nên số lượng người đến làm việc rất đông.

Khi phát hiện sự việc, ông đã trực tiếp vận động người dân xếp hàng trật tự, đồng thời chỉ đạo cán bộ lấy ghế cho người dân ngồi. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, bà con lại tiếp tục dùng mũ bảo hiểm và hồ sơ để giữ chỗ.

"Phần lớn người dân đến làm thủ tục đất đai, chủ yếu là nông dân, nên họ thường đến từ 4 - 5h để xếp hàng. Do phải chờ đợi lâu, họ đặt mũ bảo hiểm và hồ sơ để giữ chỗ. Việc này gây ra những hình ảnh không đẹp, thậm chí khiến nhiều người hiểu nhầm công tác phục vụ hành chính của xã không tốt.

Tới đây, xã sẽ làm việc với văn phòng đăng ký đất đai tỉnh để có giải pháp hoặc phải chuyển qua trụ sở khác", ông Chuyền cho hay.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh người dân xếp hàng bằng cách đặt mũ bảo hiểm và hồ sơ để giữ chỗ trước Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ea Kar. Những hình ảnh này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Ea Kar còn chậm khiến nhiều người phải chờ đợi.