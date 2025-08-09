Sáng 8/8, ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã đến thăm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thường Tín.

Tại Điểm Phục vụ hành chính công xã Thường Tín, ông Phó Chủ tịch UBND Thành phố trao thư cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thường Tín, các lãnh đạo xã và cán bộ, công chức tại điểm phục vụ hành chính công xã.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng trao thư cảm ơn các cán bộ, công chức tại điểm phục vụ hành chính công xã. Ảnh: P. Linh

Sau hơn 1 tháng vận hành, điểm phục vụ hành chính công xã Thường Tín đã giải quyết gần 2.000 thủ tục hành chính, trong đó tỉ lệ số hóa đạt 100%, tỉ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình đạt gần 70%.

Việc tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính trực tuyến được tổ chức bài bản, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, vượt chỉ tiêu Thành phố giao, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí xã hội và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, đoàn kết của đội ngũ cán bộ, công chức tại Điểm Phục vụ hành chính công xã Thường Tín trong triển khai Chỉ thị số 11 ngày 24/7/2025 và Công văn số 4173 ngày 21/7/2025 của UBND Thành phố.

Phó Chủ tịch Thành phố tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thường Tín sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân, hướng tới một Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại.

