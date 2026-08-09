Nội soi là phương pháp phổ biến trong chẩn đoán, điều trị bệnh lý tiêu hóa và giúp nhiều người phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm. BSCKI Lê Duy Hùng, Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, cho biết phát hiện sớm bệnh giúp người dân có thể điều trị ít xâm lấn, khỏi hoàn toàn, tránh phẫu thuật lớn và giảm gánh nặng kinh tế.

Thầy thuốc khuyến cáo người dân nên khám sức khoẻ tổng quát định kỳ, trong đó nội soi đường tiêu hóa ít nhất một lần/năm đối với người từ 40 tuổi trở lên, nhằm tầm soát và phát hiện sớm ung thư.

Cần chuẩn bị gì khi nội soi dạ dày?

Bác sĩ Lê Duy Hùng cho biết trước khi nội soi dạ dày, bệnh nhân cần nhịn ăn ít nhất 6 giờ; Không uống các loại nước có màu như sữa, nước trái cây, cà phê, nước ngọt…

Nếu lựa chọn nội soi gây mê, người bệnh cần nhịn ăn tuyệt đối 6-8 tiếng, bao gồm cả nước lọc để tránh sặc, trào ngược vào phổi.

Đối với trường hợp muốn khám và nội soi vào buổi sáng, người bệnh có thể ăn nhẹ, thức ăn dễ tiêu vào buổi tối ngày hôm trước, nhưng nhịn ăn tuyệt đối vào buổi sáng ngày đi khám.

Nội soi là phương pháp phổ biến trong chẩn đoán, điều trị bệnh lý tiêu hóa, giúp nhiều người phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm. Ảnh: BVCC

Nếu nội soi vào buổi chiều, người bệnh có thể ăn sáng bằng các món ăn dễ tiêu như cháo, phở, bánh mì, nhịn ăn buổi trưa.

Thực phẩm cần tránh khi nội soi đại tràng

Nội soi đại tràng nhằm phát hiện và tiến hành điều trị các bất thường của đại tràng như viêm, loét, các polyp, u lành hay ác tính, chảy máu đại tràng… Ngày trước nội soi, người bệnh nên dùng thức ăn nhẹ, dễ tiêu (ưu tiên cháo loãng, súp), không ăn thực phẩm rắn, giàu chất xơ.

Theo các bác sĩ, các loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ (như rau muống, rau ngót, măng) hoặc hạt nhỏ dễ bám vào niêm mạc (ổi, thanh long, dưa hấu, cà chua) có thể tồn tại lâu trong đại tràng, gây cản trở ống soi và hạn chế khả năng quan sát tổn thương. Các loại ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, ngô, đỗ) và các loại đồ uống có màu đậm như trà, cà phê, nước dâu cũng không nên dùng trước ngày đi nội soi đại tràng do có thể làm nhuộm màu niêm mạc, gây khó khăn cho việc quan sát.

Bệnh nhân cần được nhân viên y tế hướng dẫn cách làm sạch đại tràng (bằng thuốc xổ), đây là điều kiện để bác sĩ có thể phát hiện những polyp nhỏ chỉ vài milimet hoặc các tổn thương ung thư giai đoạn sớm.

Theo bác sĩ Hùng, nếu hẹn soi vào buổi sáng, người bệnh có thể tới bệnh viện đăng ký và nhận thuốc xổ từ chiều hôm trước. Sáng sớm ngày nội soi ( 4-5h), người bệnh bắt đầu uống thuốc theo như hướng dẫn. Khi đại tràng đã tương đối sạch phân (khoảng 3-4 giờ sau uống thuốc xổ), người bệnh sẽ được thăm khám, đánh giá và nội soi theo chỉ định.

Nếu hẹn soi vào buổi chiều, người bệnh tới đăng ký khám và nhận thuốc xổ vào buổi sáng ngày nội soi. Người bệnh nhịn ăn sáng và ăn trưa, uống thuốc xổ theo hướng dẫn. Trường hợp đại tràng sạch trong buổi sáng, bác sĩ có thể nội soi ngay vào cuối giờ sáng.

Người bệnh cần lưu ý trước khi nội soi: - Phải có người nhà đi theo để đưa người bệnh về. - Bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân sẽ được giải thích kỹ về thủ thuật, tai biến thủ thuật và thuốc gây mê... Người bệnh hoặc người nhà phải kí cam đoan trước khi làm thủ thuật. - Thông báo đầy đủ tiền sử dùng thuốc: Đặc biệt là thuốc chống đông (Aspirin, Clopidogrel…), thuốc điều trị tiểu đường hoặc huyết áp. Bác sĩ sẽ hướng dẫn tạm ngừng một số thuốc để hạn chế nguy cơ chảy máu nếu cần can thiệp cắt polyp. Sau khi uống thuốc người bệnh sẽ đi vệ sinh nhiều lần. - Khi uống thuốc, nếu xuất hiện các triệu chứng như nôn ói, chóng mặt hoặc đau bụng dữ dội, người bệnh cần báo ngay cho nhân viên y tế hoặc đến cơ sở y tế gần nhất.