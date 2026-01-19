Anh N.T.H (29 tuổi, trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để nội soi dạ dày kiểm tra sức khỏe định kỳ. Trước khi thực hiện thủ thuật, bệnh nhân được chỉ định làm điện tim theo quy trình sàng lọc. Kết quả điện tim cho anh H. phát hiện những dấu hiệu bất thường khiến các bác sĩ lập tức mời hội chẩn chuyên khoa tim mạch.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán anh H. bị nhồi máu cơ tim cấp trước vách - một thể nhồi máu cơ tim nguy hiểm, có nguy cơ cao gây rối loạn nhịp tim, sốc tim, thậm chí ngừng tim và tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến phòng can thiệp tim mạch để chụp mạch vành.

Ê-kíp Khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch đã nhanh chóng tiến hành đặt stent tái thông dòng máu nuôi tim cho anh H. Ca can thiệp diễn ra thuận lợi, giúp người bệnh vượt qua cơn nguy kịch.

Tình trạng của bệnh nhân H. tiến triển tốt, không còn đau tức ngực, các chỉ số tim mạch dần ổn định và hồi phục nhanh.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân sau can thiệp. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Quang Định, Trưởng khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch, cho biết - bệnh nhân H. ít vận động, một yếu tố nguy cơ âm thầm nhưng rất phổ biến ở người trẻ hiện nay. Khi các yếu tố nguy cơ tích tụ, bệnh mạch vành có thể tiến triển âm thầm và chỉ bộc lộ khi đã xảy ra biến cố tim mạch nguy hiểm. Đây là ca nhồi máu cơ tim trẻ nhất từ trước đến nay mà khoa tiếp nhận.

Đáng chú ý, triệu chứng của bệnh nhân rất nghèo nàn, chỉ thỉnh thoảng đau tức ngực nhẹ. Nếu không thực hiện điện tim trước nội soi dạ dày, khả năng bỏ sót nhồi máu cơ tim rất lớn, hậu quả có thể đặc biệt nghiêm trọng.

Theo bác sĩ Định, những năm gần đây, bệnh mạch vành đang có xu hướng trẻ hóa. Lối sống ít vận động, căng thẳng kéo dài, chế độ ăn nhiều chất béo, hút thuốc lá, uống rượu bia và sinh hoạt thiếu khoa học là những yếu tố nguy cơ chính.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân, đặc biệt là người trẻ, không nên chủ quan với các biểu hiện đau tức ngực, khó chịu vùng ngực hoặc thượng vị, mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Khi có dấu hiệu bất thường, người dân cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được thăm khám sớm.

Người đàn ông phải đi cấp cứu sau khi làm theo lời mách ngâm chân Bệnh nhân bị viêm da cơ địa đã lấy lá cây đun sôi với nước rồi ngâm chân dẫn tới bỏng nặng phải đi cấp cứu.

Người phụ nữ cấp cứu lúc nửa đêm sau khi hút mỡ bụng ghép lên mặt và vòng ba Sau khi hút mỡ ở bụng ghép vào mặt và vòng ba, người phụ nữ phải vào cấp cứu trong tình trạng hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, kèm các dấu hiệu mất máu cấp đe dọa trực tiếp đến tính mạng.