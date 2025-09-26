“Xuống sắc” chỉ vì một vật dụng trên giường

Ngủ là khoảng thời gian cơ thể cần được phục hồi. Nhưng theo các chuyên gia, nếu chiếc gối quá cao, quá thấp hoặc không nâng đỡ chuẩn, vùng cổ, vai, gáy sẽ bị chèn ép suốt nhiều giờ liền.

Chiếc gối quen thuộc của bạn đôi khi cũng chính là nguyên nhân dẫn đến trạng thái uể oải khi tỉnh giấc

Hậu quả là, cổ vai gáy đau nhức, cứng mỏi, thậm chí dẫn đến thoái hóa sớm. Khi giấc ngủ chập chờn, hormone tái tạo da, tóc không được sản sinh đầy đủ, kết quả là da sạm, kém đàn hồi, mắt thâm quầng, khiến gương mặt nhanh chóng già nua. Ngoài ra, một giấc ngủ không sâu còn tác động lên tinh thần và năng lượng, dẫn tới khó tập trung, căng thẳng kéo dài, giảm năng suất công việc.

Bí quyết “trẻ hóa” không phải ai cũng biết

Không ai muốn nhìn mình trông già hơn tuổi thật và bạn hoàn toàn có thể cải thiện sức khỏe làn da, mái tóc và tinh thần ngày mới chỉ với một chiếc gối thực sự phù hợp và chất lượng.

Một chiếc gối đạt chuẩn không chỉ để gối đầu, mà còn phải nâng đỡ tự nhiên cho toàn bộ vùng cổ, vai, gáy, giữ cho cột sống đúng tư thế trong suốt 8 giờ. Chỉ khi cơ thể thật sự thả lỏng, hormone tái tạo mới được sản sinh đều đặn, từ đó giúp bạn thức dậy với tinh thần minh mẫn, làn da hồng hào và tràn đầy năng lượng hơn.

Trong vài năm trở lại đây, memory foam trở thành chất liệu “quốc dân” trong ngành chăn ga gối đệm, được nhiều chuyên gia và người dùng đánh giá cao. Điểm đặc biệt của memory foam nằm ở khả năng ghi nhớ và ôm sát hình dáng vùng cổ - vai - gáy:

Đàn hồi chậm, giảm áp lực tức thì: Khi đầu và cổ đặt lên gối, chất liệu này từ từ lún xuống, phân tán áp lực đều, không gây hiện tượng tê cứng hay chèn ép mạch máu.

Định hình chuẩn tư thế ngủ: Khác với gối bông hay gối lông vũ dễ bị xẹp, memory foam luôn giữ được form chuẩn, giúp cột sống cổ thẳng hàng với cơ thể, hạn chế đau mỏi sau khi ngủ.

Khả năng cách nhiệt và đàn hồi thông minh: Nhờ cấu trúc đặc biệt, memory foam không gây nóng bí, đồng thời điều chỉnh linh hoạt theo từng tư thế trở mình, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng.

Chính vì vậy, gối memory foam được xem như một giải pháp tối ưu cho những người phải ngồi nhiều, dễ bị đau mỏi cổ vai gáy và thường xuyên đối mặt với stress.

Tại Đệm Xinh Luxury, hệ thống phân phối chăn ga gối đệm cao cấp tại Hà Nội ghi nhận, trung bình 1 tháng, đơn vị tiếp đón hơn 3500 lượt khách hàng. Trong đó số lượng người mua các dòng gối lên đến hơn 1000 chiếc, gối Memory foam chiếm đến 66%.

Hệ thống Đệm Xinh Luxury ghi nhận số lượng khách hàng hàng quan tâm đến gối memory foam ngày càng tăng

Anh Nguyễn Hữu Dũng - Cửa hàng trưởng showroom Đệm Xinh Luxury Tố Hữu - Quang Trung chia sẻ thêm: “Theo tôi quan sát, người tiêu dùng đang có những sự lựa chọn khắt khe hơn khi mua gối. Nếu trước kia, gối bông là sự lựa chọn hàng đầu thì vài năm trở lại đây, gối được làm từ chất liệu memory foam lại được ưa chuộng vì chính những lợi ích về sức khỏe mà dòng gối này mang lại.

Trong số đó, gối Memo D’lavish của thương hiệu D’lavish thuộc top sản phẩm bán chạy nhất toàn hệ thống Đệm Xinh Luxury. Một phần vì khả năng nâng đỡ vùng - cổ - vai - gáy tối ưu với mức giá tốt, thêm nữa vì là thương hiệu Việt, nên xu hướng ủng hộ hàng Việt của người Việt gần đây cũng là một trong những lý do khiến gối Memo D’lavish được ủng hộ và tin dùng như vậy”.

Gối Memo D’lavish làm từ chất liệu Memory foam được khách hàng săn đón gần đây

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ rơi vào tình trạng “già trước tuổi” chỉ vì thói quen ngủ sai, thì một chiếc gối memory foam chuẩn chất lượng có thể coi như liều thuốc trẻ hóa tự nhiên, an toàn và hiệu quả.

Ngọc Minh