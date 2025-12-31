Tờ Independent ngày 31/12 đưa tin, chính quyền đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) mới đây đã thông báo hủy sự kiện bắn pháo hoa truyền thống vào đêm giao thừa tại cảng Victoria. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh người dân địa phương vẫn còn đau buồn vị vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court, khiến tổng cộng 161 người thiệt mạng.

Để thay thế chương trình bắn pháo hoa, chính quyền Hong Kong sẽ tổ chức một chương trình biểu diễn âm nhạc tại khu Central và một màn trình diễn ánh sáng kéo dài 3 phút ở 8 địa danh nổi tiếng.

Trong khi đó, theo tờ The Nation, Bộ Nội vụ Thái Lan ngày 30/12 đã chỉ đạo các địa phương trên cả nước tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, đặc biệt nghiêm cấm hành vi bắn súng chỉ thiên.

Nhiều nước siết chặt an ninh trước thềm năm mới 2026. Ảnh: ABC News

"Chính quyền địa phương cần siết chặt kiểm tra tại khách sạn và cơ sở giải trí. Các sự kiện mừng năm mới ngoài trời phải bảo đảm kết cấu sân khấu và hệ thống âm thanh, tránh xảy ra sự cố tại các điểm tập trung đông người", trích thông cáo của Bộ Nội vụ Thái Lan.

Tại Nhật Bản, chính quyền Tokyo đã quyết định hủy sự kiện đếm ngược chào năm mới nổi tiếng ở quận Shibuya của thủ đô. "Chúng tôi ra quyết định này vì lo ngại tình trạng đám đông quá tải và nguy cơ xảy ra các hành động bạo lực", một quan chức Nhật Bản cho biết.

Theo Sky News, chính phủ Australia đã hủy toàn bộ sự kiện giao thừa ở bãi biển Bondi tại thành phố Sydney thuộc bang New South Wales. Bãi biển này là nơi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng vào ngày 14/12, khiến 15 người thiệt mạng. "Quyết định được đưa ra dựa theo tình hình thực tế, đồng thời thể hiện sự đoàn kết với cộng đồng Do Thái trong thành phố", giới chức địa phương giải thích.

Tại Pháp, chính quyền Paris cũng hủy bỏ chương trình hòa nhạc đêm giao thừa 2026 trên đại lộ Champs Élysées theo yêu cầu của cảnh sát.

Tại Mỹ, Thị trưởng New York Eric Adams tuyên bố cảnh sát đã triển khai các biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhất tại Quảng trường Thời Đại trước thềm lễ đón năm mới 2026.