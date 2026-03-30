Anh Ngô Minh, sống tại Hà Nội cho biết vào chiều 30/3 khi đang sử dụng mạng xã hội Facebook, nền tảng này bất ngờ yêu cầu anh xác thực khuôn mặt để tuân thủ các tiêu chuẩn cộng đồng về tính toàn vẹn của tài khoản và sau đó tài khoản bị đình chỉ, khoảng một giờ đồng hồ sau tài khoản được mở trở lại và hoạt động bình thường.

Việc Facebook yêu cầu người dùng xác minh khuôn mặt là hoạt động định kỳ của nền tảng này. Ảnh minh hoạ

Tương tự, chị Quỳnh Chi, đang sống tại TPHCM cũng chia sẻ, tháng trước Facebook của chị cũng gặp tình trạng tương tự, đang dùng tự nhiên cũng bị yêu cầu xác minh lại khuôn mặt để xem chính chủ hay không.

Sau khi thực hiện xong yêu cầu, tài khoản Facebook của chị bị khoá khoảng một giờ đồng hồ mới mở trở lại và hoạt động bình thường cho đến hôm nay.

Thực tế không chỉ riêng anh Minh, chị Chi, mà trong khoảng một tháng trở lại đây, rất nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam cũng gặp tình trạng tương tự.

Họ cũng bị nền tảng này yêu cầu xác thực khuôn mặt để tuân thủ quy tắc cộng đồng, sau đó tài khoản bị khoá một thời gian rồi mở lại hoạt động bình thường.

Theo anh Hoàng Anh, một người đang hoạt động trong lĩnh vực Digital Marketing tại TPHCM, không chỉ riêng Facebook mà trong khoảng một tháng trở lại đây, nhiều ứng dụng khác cũng yêu cầu người dùng làm việc tương tự.

Riêng với trường hợp của Facebook đây là việc làm định kỳ của nền tảng nhằm xác minh tài khoản chính chủ và loại bỏ các tài khoản giả mạo (clone).

Cụ thể, trên Facebook hiện nay có rất nhiều tài khoản giả mạo được tạo ra từ các hệ thống như Phone farm nhằm phục vụ cho các chiến dịch Marketing gian lận như tạo tương tác “ảo”, quảng cáo các nội dung như cờ bạc, khiêu dâm… điều này đòi hỏi Facebook phải “mạnh tay” tiến hành truy quét để loại bỏ theo định kỳ.

“Chính vì vậy việc nhiều tài khoản Facebook bất ngờ bị yêu cầu xác minh khuôn mặt là một việc bình thường, mọi người chỉ cần làm theo hướng dẫn và sau khi nền tảng xác minh xong sẽ mở ra ngay, không có gì phải lo lắng”, anh Hoàng Anh cho biết.