Trần xe ô tô nào cũng được trang bị các tay bám (grab handle) ở phía trên các cửa sổ. Hầu hết tài xế và hành khách đều nghĩ chúng chỉ có tác dụng giúp người già, phụ nữ mang thai dễ ra vào xe, hoặc để hành khách "bám chặt" mỗi khi tài xế ôm khúc cua gắt hay phanh gấp.

Tuy nhiên, một video lan truyền mạnh mẽ trên TikTok mới đây đã khiến hàng triệu chủ xe "ngã ngửa" về một công dụng thực tế khác của chi tiết quen thuộc này.

Xem video:

Theo đó, khi kéo tay bám xuống, bên trong khớp nối thường có một chốt nhựa nhỏ (hoặc lẫy gài). Chỉ cần gạt chốt này xuống, tay bám sẽ được giữ cố định ở vị trí mở mà không bị gập ngược trở lại trần xe như bình thường.

Nhờ tính năng cố định này, người dùng có thể dễ dàng treo móc quần áo, túi xách hoặc đồ đạc nhẹ lên xe mà không sợ tay bám tự động bật lên làm nhăn hay rơi đồ.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Nhiều tài xế thừa nhận họ đã lái xe hàng chục năm nhưng chưa bao giờ đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng và hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của chiếc chốt nhỏ này.

Dù vậy, các chuyên gia cũng lưu ý tính năng này có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết kế của từng hãng xe và người dùng chỉ nên treo các vật dụng nhẹ để tránh làm hỏng cấu trúc trần xe hoặc cản trở tầm nhìn khi di chuyển.

(Theo The Sun)

Bạn có đánh giá gì về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!