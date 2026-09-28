Một đoạn video được tài khoản TikTok @Iilcorrii chia sẻ cho thấy, bảng đồng hồ của chiếc xe của cô đã hiển thị quãng đường còn lại đi được là "0 dặm", trong khi kim nhiên liệu cũng nằm ở vạch thấp nhất. Tuy nhiên, với cô gái này, con số 0 trên màn hình dường như chưa phải dấu hiệu phải lập tức tìm cây xăng.

“Kể từ khi bạn thân nói với tôi rằng xe vẫn còn chạy được khoảng 30 dặm - khoảng 48km sau khi báo hết sạch xăng, tôi cứ thế mà đi. Tôi chưa bao giờ dừng lại cả”, Iilcorrii chia sẻ.

Cô cho biết thường tự ước lượng lượng nhiên liệu còn lại trong bình rồi tiếp tục di chuyển cho đến khi chiếc xe thực sự không thể chạy được nữa.

Video chia sẻ câu chuyện của nữ Tiktoker nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, với gần 300.000 lượt xem, gần 30.000 lượt bày tỏ cảm xúc với hàng nghìn bình luận khác nhau.

Vì sao xe báo còn đi được 0 km vẫn có thể chạy thêm?

Các chuyên gia ô tô của Motor1 cho rằng, khi bảng đồng hồ hiển thị “0 km còn lại”, bình nhiên liệu chưa cạn hết. Một lượng nhiên liệu dự trữ có thể vẫn còn trong bình nhưng không có nghĩa chiếc xe nào cũng có thể chạy thêm 30 dặm.

Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), hệ thống tính toán quãng đường còn lại trước khi hết nhiên liệu chỉ mang tính ước tính. Con số này được xác định dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có mức tiêu thụ nhiên liệu gần đây, tốc độ, cách tăng tốc và điều kiện vận hành.

Điều đó đồng nghĩa cùng một chiếc xe, cùng lượng nhiên liệu còn lại nhưng nếu chuyển từ chạy đều trên đường bằng sang đi trong đô thị đông đúc, tắc đường hoặc tăng tốc liên tục, quãng đường thực tế có thể thay đổi đáng kể. Vì vậy, việc một người từng chạy thêm được vài chục km sau khi đồng hồ báo 0 cũng là điều bình thường.

Dù vậy, AAA cũng khuyến cáo người lái không nên quá phụ thuộc vào con số “quãng đường còn lại” trên bảng đồng hồ. Để hạn chế nguy cơ hết nhiên liệu giữa đường, cơ quan này khuyên tài xế nên chủ động đổ xăng khi bình còn khoảng 1/4 bình.

Một số nhà sản xuất ô tô cũng lưu ý rằng thông số quãng đường còn lại chỉ mang tính tham khảo.

Chẳng hạn, Hyundai cho biết con số này có thể thay đổi theo điều kiện đường sá, thói quen lái xe và tình trạng của phương tiện. Khi lượng nhiên liệu còn quá thấp, hệ thống có thể ngừng hiển thị quãng đường dự kiến và chuyển sang cảnh báo người lái cần tiếp nhiên liệu.

Cố chạy khi bình gần cạn có thể hại bơm nhiên liệu

Không chỉ có nguy cơ hết xăng giữa đường, thói quen thường xuyên chạy xe trong tình trạng bình nhiên liệu gần cạn còn có thể gây ảnh hưởng đến một bộ phận quan trọng của hệ thống cung cấp nhiên liệu.

Theo AAA, bơm nhiên liệu trên nhiều mẫu xe hiện đại được đặt ngay bên trong bình xăng. Nhiên liệu xung quanh có tác dụng hỗ trợ làm mát bơm trong quá trình hoạt động.

Khi bình thường xuyên ở mức rất thấp, bơm nhiên liệu có thể phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao hơn, từ đó làm tăng mức độ hao mòn và có nguy cơ dẫn tới hỏng hóc sớm. Chi phí thay thế bộ phận này cũng có thể cao hơn nhiều so với việc chủ động đổ nhiên liệu sớm.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều người dùng mạng xã hội đã khuyên nữ tài xế không nên tiếp tục thử vận may. Một số bình luận cho rằng việc thường xuyên chạy xe khi bình gần cạn có thể làm giảm tuổi thọ bơm nhiên liệu. Chính điều này khiến cô gái bất ngờ.

“Ôi trời, tôi không biết việc đó có thể làm hỏng xe. Có lẽ tôi sẽ dừng lại”, tài khoản @Iilcorrii trả lời một bình luận.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình. Một số người thừa nhận họ cũng thường xuyên lái xe với lượng nhiên liệu rất thấp, thậm chí chỉ tìm cây xăng khi đồng hồ đã gần chạm mức cảnh báo.

Dù vậy, “khoảng đường ảo” sau khi đồng hồ báo hết nhiên liệu không nên được xem như một phần dự trữ chính thức của chiếc xe. Đây chỉ là khoảng thời gian may rủi phụ thuộc vào từng mẫu xe và điều kiện vận hành.

Với người lái, cách an toàn hơn vẫn là coi cảnh báo nhiên liệu là tín hiệu cần tìm cây xăng, thay vì cố kiểm chứng xem chiếc xe có thể chạy thêm bao xa sau khi đồng hồ đã báo 0.

(Theo Motor1)

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