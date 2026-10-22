Nhiều công ty, tập đoàn, doanh nghiệp quốc phòng của các quốc gia thành viên EU đăng ký tham gia trưng bày tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam vào tháng 12. Đây là minh chứng khẳng định sức hút và vị thế của triển lãm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 21/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đã hội kiến Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Kaja Kallas.

Hai bên vui mừng chứng kiến hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng Việt Nam - EU không ngừng phát triển, ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, được triển khai phù hợp với khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện và Hiệp định giữa Việt Nam và EU...

Đại tướng Phan Văn Giang và Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Kaja Kallas. Ảnh: BQP

Để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng, hai bên thống nhất tập trung thúc đẩy tăng cường trao đổi đoàn, nhất là cấp cao; duy trì hiệu quả cơ chế Đối thoại Quốc phòng an ninh Việt Nam - EU; thúc đẩy hợp tác đào tạo.

Hai bên cũng tiếp tục triển khai hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình; nghiên cứu mở rộng, thúc đẩy hợp tác về cứu hộ, cứu nạn; tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ các dự án của EU đối với khu vực, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh mạng và an ninh hàng hải, phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên.

Việt Nam và EU sẽ trao đổi, tìm hiểu khả năng hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như khắc phục hậu quả chiến tranh, đa phương, công nghiệp quốc phòng, khoa học, công nghệ, hàng không - vũ trụ, đào tạo chống khủng bố.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời mời bà Kaja Kallas cùng các doanh nghiệp, tập đoàn công nghiệp quốc phòng của EU tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 được tổ chức vào tháng 12 tại Hà Nội.

Đáp lại, Bà Kaja Kallas trân trọng cảm ơn lời mời và khẳng định đã có nhiều công ty, tập đoàn, doanh nghiệp quốc phòng của các quốc gia thành viên EU đăng ký tham gia trưng bày tại triển lãm - đây là một minh chứng khẳng định sức hút và vị thế ngày càng gia tăng của triển lãm.

Hai bên thống nhất sẽ cùng phối hợp thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả thực chất, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - EU.

Gặp Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Kaja Kallas khẳng định EU coi trọng quan hệ với Việt Nam, một đối tác ưu tiên của EU tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bà Kaja Kallas cho rằng, Việt Nam và EU chia sẻ nhiều quan điểm và lợi ích trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, ủng hộ thương mại tự do, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Đại diện cấp cao EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Kaja Kallas. Ảnh: BNG

Trong khi đó Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh chuyến thăm EU của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa lịch sử, thể hiện mức độ tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc, cũng như cam kết mạnh mẽ của hai bên trong việc đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - EU lên tầm cao mới, ngày càng thực chất và hiệu quả.

Hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc và tham vấn thường xuyên ở các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tích cực rà soát, đôn đốc thực hiện các thỏa thuận và cam kết của lãnh đạo cấp cao hai bên, nhất là những kết quả đạt được trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao chiến lược hợp tác của EU tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Việt Nam sẵn sàng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, phát huy những điểm tương đồng về lợi ích và quan điểm, tăng cường hợp tác trong các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, đề cao Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế.