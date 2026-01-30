Các lãnh đạo Việt Nam khẳng định chuyến thăm của ông Antonio Costa có ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện; là dấu mốc lịch sử, thể hiện bước phát triển mới của quan hệ hai bên.

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng tiếp tục có cuộc trao đổi thân tình với Chủ tịch Hội đồng châu Âu sau cuộc điện đàm vào ngày 30/4/2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa

Tổng Bí thư trao đổi về những kết quả quan trọng của Đại hội 14 khi đề ra mục tiêu xây dựng và phát triển Việt Nam trong giai đoạn mới, trong đó thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm.

Khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò của EU và quan hệ Việt Nam - EU, Tổng Bí thư đánh giá cao việc Việt Nam là nước ASEAN đầu tiên có quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với EU, khuôn khổ hợp tác song phương cao nhất.

Theo Tổng Bí thư, đây là thời khắc lịch sử trong quan hệ song phương, phản ánh sự tin cậy chính trị và quyết tâm rất cao của hai bên.

Tổng Bí thư nhấn mạnh trong giai đoạn phát triển mới với nhiều thách thức và vận hội đan xen, Việt Nam và EU cần tăng cường trao đổi, đối thoại nhằm củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, triển khai cụ thể các định hướng của khuôn khổ quan hệ mới được xác lập để đưa quan hệ phát triển tương xứng với tầm mức mới.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác chính trị - ngoại giao, kinh tế, an ninh - quốc phòng, hợp tác trong khuôn khổ đa phương, hợp tác biển, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị EU hỗ trợ Việt Nam phát triển nghề cá bền vững, tiến tới gỡ "thẻ vàng" IUU.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa trân trọng mời Tổng Bí thư Tô Lâm sớm thăm chính thức EU. Tổng Bí thư đã vui vẻ nhận lời

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho rằng những thành tựu Việt Nam đạt được không chỉ nâng cao vị thế của Việt Nam mà còn tác động tích cực đến khu vực.

Với việc nâng cấp quan hệ, ông khẳng định EU mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong thúc đẩy thương mại tự do, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chuyển đổi xanh, kinh tế biển, hạ tầng giao thông, an ninh quốc phòng, tự do hàng hải, ứng phó với các thách thức toàn cầu, vì hòa bình, hợp tác tại mỗi khu vực và trên thế giới.

EU sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện lộ trình triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện EU - Việt Nam thực chất, hiệu quả, trong đó có việc tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương...

EU cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam

Tại hội kiến với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam khi vươn lên trở thành nước đang phát triển với quy mô GDP khoảng 510 tỷ USD, đứng thứ 32 thế giới; xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 500 tỷ USD với 17 Hiệp định thương mại tự do với các đối tác quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa

Riêng năm 2025, tăng trưởng GDP đạt trên 8,02%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD, đưa Việt Nam gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao.

Thủ tướng đề nghị hai bên đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - EU đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, tận dụng lợi thế của nhau.

Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư thuận lợi, tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp EU.

Thủ tướng chia sẻ, sau Đại hội 14, Việt Nam bước vào thời điểm tăng tốc, đột phá triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ấn tượng trước những thành tựu phát triển toàn diện của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực còn nhiều khó khăn, bất ổn

Cảm ơn EU đã đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển nghề cá bền vững thời gian qua, Thủ tướng đề nghị EU sớm cử đoàn thanh tra sang Việt Nam để có những đánh giá cụ thể, tính đến nỗ lực nghiêm túc và hiệu quả của Việt Nam, nhằm nhanh chóng gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Thủ tướng đồng thời đề nghị EU tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi mô hình phát triển nghề cá theo hướng hiện đại, bền vững.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của EU tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trong ASEAN.

EU là đối tác tin cậy, mong muốn cùng Việt Nam làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên tất cả lĩnh vực. EU cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội.

Ông nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện được thiết lập là cơ hội lớn cho hai bên thúc đẩy thương mại, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng, phát triển kinh tế biển cũng như thúc đẩy xây dựng hạ tầng thiết yếu, là những nền tảng cho hai bên sát cánh cùng nhau xây dựng tương lai chung và củng cố hợp tác.

Chia sẻ về tình hình thế giới và khu vực, hai lãnh đạo đánh giá tầm nhìn chung về việc phấn đấu cho môi trường hòa bình, ổn định nhằm phát triển bền vững và hướng tới thịnh vượng chung

Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU, hai lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp thúc đẩy xây dựng Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - EU, khai thác hiệu quả động lực phát triển mới với cách tiếp cận cân bằng, hài hòa, đáp ứng ưu tiên hợp tác của các quốc gia trong khu vực.

Giám sát thực thi các cam kết quốc tế

Tại hội kiến với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao chuyến thăm ngay vào đầu năm 2026, góp phần mở ra một khởi đầu tốt đẹp trong quan hệ hợp tác đầy triển vọng giữa Việt Nam và EU.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ từ đầu năm 2025, Việt Nam đã có những chuyển động nhanh từ thể chế đến thực tiễn thông qua việc ban hành nhiều chính sách lớn, nghị quyết chiến lược mang tính cách mạng, đột phá, là nền tảng quan trọng định hình mục tiêu phát triển của đất nước.

Quốc hội Việt Nam trải qua 80 năm với 15 nhiệm kỳ đã không ngừng đổi mới, khẳng định vai trò trung tâm trong đời sống chính trị, đặc biệt là vai trò lập pháp và giám sát tối cao, hoàn thiện thể chế và hệ thống pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của EU trong lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số, ứng phó biến đổi khí hậu, cũng như các dự án hạ tầng quan trọng.

Quốc hội Việt Nam luôn đóng vai trò tích cực trong việc hoàn thiện khung pháp lý, giám sát thực thi các cam kết quốc tế, trong đó có EVFTA và các thỏa thuận với EU.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu, cũng như với các quốc gia thành viên EU.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Việt Nam và EU nâng cấp quan hệ khẳng định quyết tâm phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn đa phương, bảo vệ và thúc đẩy thương mại tự do, công bằng, dựa trên luật pháp quốc tế

Hai lãnh đạo nhất trí cần đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm lập pháp giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu cũng như các nước thành viên; ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn nghị viện

Chia sẻ với những đánh giá, đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhất trí hai bên cần phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện, trong đó có tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn.

Hai bên cần thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực nhiều tiềm năng như kinh tế biển, chuyển đổi số, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng thiết yếu, khoa học công nghệ, ứng phó biến đổi khí hậu.