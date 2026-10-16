Chuyến thăm Đan Mạch, EU, Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân có nhiều dấu mốc quan trọng, được kỳ vọng nâng tầm và định vị lại quan hệ hợp tác ở mức độ cao hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn.

Nhận lời mời của Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ vào tuần tới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết chuyến thăm mang ý nghĩa hết sức quan trọng, là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Đan Mạch của một tổng bí thư và là chuyến thăm chính thức EU và Bỉ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Ảnh: Phạm Hải

Đây là cơ hội để Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở quyết tâm chính trị cao, có điểm đồng về định hướng chiến lược.

Chuyến thăm Đan Mạch diễn ra đúng dịp hai bên kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao. Xuyên suốt lịch sử 55 năm phát triển, quan hệ Việt Nam - Đan Mạch, từ những khuôn khổ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh đến Đối tác toàn diện, Đối tác chiến lược xanh, hai bên đã xây dựng được nền tảng hợp tác vững chắc trên nhiều lĩnh vực.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị và hợp tác tốt đẹp trong 55 năm qua, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để hai bên đề ra những định hướng chiến lược, nâng tầm quan hệ trong giai đoạn phát triển mới, thúc đẩy hợp tác với Đan Mạch trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam với một đối tác Bắc Âu.

Nhà vua Đan Mạch Frederik trên cương vị Thái tử thăm Hồ Gươm và đền Ngọc Sơn hồi tháng 11/2022. Ảnh: Phạm Hải

Trong quan hệ với EU, đặc biệt trong bối cảnh hai bên vừa nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1 năm nay, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam, là đầu cầu của ASEAN trong hợp tác với EU.

Trên cơ sở những thành tựu nổi bật trong hơn 35 năm qua, đây cũng là dịp để hai bên làm sâu sắc hơn nữa các trụ cột hợp tác quan trọng, nhất là về thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực, qua đó xây dựng quan hệ Việt Nam - EU trở thành hình mẫu trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU.

Với Bỉ, chuyến thăm diễn ra tiếp theo chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua Philippe tới Việt Nam tháng 4/2025, vào thời điểm quan hệ hai nước đang có nền tảng thuận lợi sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 8 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp với sự tin cậy chính trị cao, hiểu biết và gắn kết ngày càng sâu sắc.

Đây là dịp để hai bên tạo bước chuyển quan trọng về hợp tác trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh và Việt Nam đang tập trung ưu tiên như khoa học - công nghệ, chip bán dẫn, năng lượng tái tạo, nông nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo, logistics và cảng biển thông minh.

Những thành tựu trong quan hệ của Việt Nam với châu Âu

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ thời gian qua phát triển hết sức tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Đây đều là những đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Bỉ Philippe

Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và cũng là nơi có phong trào nhân dân ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước ta. Năm nay, hai nước tổ chức kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trải qua những năm tháng lịch sử, quan hệ hai nước đã có những bước chuyển mạnh mẽ từ quan hệ hỗ trợ phát triển sang hợp tác bình đẳng, cùng có lợi. Ngày nay, Đan Mạch trở thành một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam, đồng thời nổi bật trong các đối tác Bắc Âu về đầu tư chất lượng cao và phát triển xanh. Các dự án của nhiều doanh nghiệp lớn của Đan Mạch, đặc biệt trong lĩnh vực cảng biển, vận tải biển, logistics và công nghiệp xanh là minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác giữa hai nước.

Với EU, sau hơn 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam - EU đã phát triển sâu rộng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam trở thành quốc gia ASEAN đầu tiên có khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với EU, thể hiện mức độ tin cậy chính trị và tầm nhìn chiến lược chung trong giai đoạn phát triển mới.

Hợp tác kinh tế là một điểm sáng với Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) phát huy hiệu quả tích cực sau 6 năm triển khai. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 và nhà đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam, trong khi Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN. Các lĩnh vực hợp tác chiến lược khác như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế biển... đang ngày càng được mở rộng và tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển quan hệ hai bên.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cùng một số đại sứ các nước châu Âu tham quan dự án metro tuyến số 3 tại Hà Nội và Văn Miếu - Quốc Tử Giám hồi đầu năm nay. Ảnh: Phạm Hải

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bỉ chứng kiến những bước phát triển quan trọng với sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục và khoa học - công nghệ đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt với khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp thiết lập năm 2018.

Tựu trung lại, các đối tác châu Âu có những thế mạnh về công nghệ, kinh nghiệm quản trị và các giải pháp phát triển bền vững trong khi Việt Nam đang thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kỳ vọng chuyến thăm Đan Mạch, EU, Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân sẽ tạo bước chuyển chiến lược, củng cố tin cậy chính trị ở cấp cao nhất, nâng tầm và định vị lại ở mức độ cao hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn quan hệ hợp tác, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trong việc nâng cao năng lực phát triển và tự chủ chiến lược của Việt Nam cũng như các đối tác.