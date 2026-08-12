Hai hôm nay, Trâm, quê Hà Tĩnh, đã nhiều lần gọi điện đến Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế để hỏi thông tin mình bị đánh trượt ngành Sư phạm Tiếng Anh dù thừa điểm đậu.

Theo Trâm, năm nay em đăng ký phương thức xét học bạ, với 27,37 điểm học bạ ba môn Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh. Với 6.0 IELTS, Trâm được cộng một điểm khuyến khích và điểm ưu tiên khu vực, đạt tổng 28,6 điểm.

Ngoài ra, em đạt mức sàn về điểm thi tốt nghiệp với nhóm ngành Sư phạm của Bộ GD-ĐT (tối thiểu 23,25/30 điểm kèm học bạ lớp 12 loại giỏi; hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,61 trở lên).

Thông tin trả về cho Trâm sau khi nộp minh chứng xét tuyển trên hệ thống của Đại học Huế. Ảnh: NVCC

Với 28,6 điểm, Trâm nghĩ rằng mình đậu ngành Sư phạm Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại Ngữ -Đại học Huế với điểm chuẩn là 28,26 điểm. Tuy nhiên, khi tra cứu, Trâm bất ngờ và rất hoang mang vì không trúng tuyển.

Theo lời nữ sinh, quy chế của Bộ GD-ĐT nêu rõ, thí sinh chỉ được chọn cộng điểm khuyến khích hoặc quy đổi. Khi nộp hồ sơ lên trường và Bộ, em chọn phương thức cộng điểm khuyến khích IELTS.

Tuy nhiên, khi gọi điện tới Trường ĐH Ngoại Ngữ, Trâm được một cán bộ tuyển sinh giải thích rằng, do em nộp chứng chỉ ngoại ngữ lên cả hệ thống của trường và của Bộ, nên được quy đổi chứ không được cộng điểm. Với 6.0 IELTS, Trâm được tính thành 9 điểm môn tiếng Anh.

“Nếu tính cho em quy đổi thì không hợp lý. Vì em không cần quy đổi, điểm học bạ tiếng Anh của em đạt 9,3 điểm. Khi đăng ký trên hệ thống của trường, em chọn cộng điểm thế nhưng vẫn bị trượt. Hai ngày nay, em quá hoang mang và lo lắng. Chiều qua (11/8), bố em đã bắt xe khách từ Hà Tĩnh vào Trường ĐH Ngoại Ngữ để hỏi cho rõ. Sáng nay 12/8, cán bộ nhà trường cho biết đã nắm được thông tin và đang xem xét”, Trâm nói.

Đại học Huế. Ảnh: PĐ

Tương tự, Hà quê Nghệ An, trượt ngành Sư phạm Anh, Trường ĐH Ngoại Ngữ ở nguyện vọng 5.

Hà có điểm học bạ ba môn Ngữ văn, tiếng Anh, Lịch sử là 27,4. Với IELTS 6,5, Hà được cộng 1,25 điểm, kèm điểm vùng 0,9, đạt tổng điểm xét tuyển là 28,74.

“Sau khi phát hiện trượt nguyện vọng, em đã điện thoại đến Trường ĐH Ngoại Ngữ. Cán bộ nhà trường lý giải điểm học bạ của em không đạt 8,5. Nhưng đề án của Bộ đưa ra chỉ cần 1 trong 4 tiêu chí là được xét tuyển, em đạt 3 tiêu chí còn lại”, Hà thông tin.

Theo Hà, việc nhà trường tự chọn phương thức quy đổi điểm thay vì cộng điểm khuyến khích là không hợp lý và không có lợi cho thí sinh, vì Bộ GD-ĐT quy định chọn phương thức có lợi nhất cho thí sinh.

Trao đổi với VietNamNet chiều 12/8, PGS.TS Phạm Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại Ngữ - Đại học Huế, cho biết nhà trường không trực tiếp tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế phụ trách việc tuyển sinh.

“Nhà trường đã nắm được thông tin phản ánh của thí sinh. Nhà trường đang thu thập thông tin và báo cáo lên Đại học Huế. Sáng nay (12/8), Hội đồng tuyển sinh Đại Học Huế đã họp và xin chủ trương của Bộ GD-ĐT”, PGS.TS Nhung nói thêm.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, quyền Giám đốc Đại học Huế, cho biết Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế đã nắm và ghi nhận thông tin từ các thí sinh và gia đình thí sinh bị trượt do không được cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ.

“Hiện nay, ngoài Đại học Huế, có vài trường khác cũng gặp vấn đề tương tự. Chúng tôi đã báo cáo Bộ, xin ý kiến, đề xuất, tìm kiếm một giải pháp hợp pháp, hợp lý và đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh”, GS.TS Huy chia sẻ.

Theo GS.TS Huy, những thí sinh nói trên đều đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Ngoại ngữ, có 1-2 trường hợp tương tự ghi nhận tại Trường ĐH Sư phạm.

* Tên 2 thí sinh trong bài đã được thay đổi