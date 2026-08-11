Theo phương án được UBND TP Huế phê duyệt, toàn thành phố hiện có 502 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND các xã, phường. Trong đó, 2 Trường dân tộc nội trú là Trường THCS Dân tộc nội trú Nam Đông và Trường THCS Dân tộc nội trú A Lưới không thuộc diện sắp xếp.

Đối với 500 trường được rà soát, sau sắp xếp còn 254 trường, giảm 246 trường, tương ứng 49,2%. Nếu tính cả 2 trường đặc thù được giữ nguyên, mạng lưới giáo dục công lập của TP Huế còn 256 trường.

Sau sắp xếp toàn TP Huế còn 256 trường. Ảnh: Lê Bằng

Việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất, đồng thời bảo đảm quyền học tập của học sinh tại các địa phương.

Ngoài ra, việc sắp xếp không chỉ đơn thuần là giảm số lượng trường mà còn tổ chức lại mô hình hoạt động theo hướng phù hợp với từng khu vực.

Tại khu vực trung tâm thành phố, nhiều trường có quy mô nhỏ, nằm gần nhau được nghiên cứu hợp nhất để hình thành những trường có quy mô lớn hơn.

Cụ thể, tại phường Thuận Hóa, từ 19 trường ban đầu sẽ còn 12 trường sau sắp xếp.

Ở bậc mầm non, nhiều trường được hợp nhất như: Trường Mầm non I và Trường Mầm non Phú Hội thành trường mầm non mới; Trường Mầm non Vĩnh Ninh, Mầm non 8/3 và Mầm non Phường Đúc được sáp nhập thành một trường mới.

Ở bậc tiểu học, Trường Tiểu học Phước Vĩnh và Trường Tiểu học Trường An được tổ chức lại thành trường tiểu học mới. Tại bậc THCS, Trường THCS Hùng Vương và Trường THCS Trần Phú được sáp nhập thành trường THCS mới.

Phường Thuận Hóa sẽ có mô hình trường liên cấp khi sáp nhập Trường Tiểu học Phường Đúc với Trường THCS Tôn Thất Tùng thành trường TH&THCS mới, quy mô 47 lớp.

Còn tại phường Phú Xuân là một trong những địa bàn có số lượng trường được sắp xếp lớn. Theo phương án sắp xếp, từ 31 trường với 19.572 học sinh, giảm còn 16 trường.

Cụ thể, ở cấp mầm non, 10 trường được tổ chức lại thành 5 trường. Ở bậc tiểu học, từ 12 trường còn 6 trường. Bậc THCS cũng giảm từ 9 trường xuống còn 5 trường.

Không chỉ tại khu vực đô thị, các địa phương vùng ven thành phố cũng được tổ chức lại mạng lưới trường học theo hướng phù hợp với quy mô dân cư. Tại phường Phong Dinh, phương án nổi bật là chuyển sang mô hình trường liên cấp.

Các trường tiểu học Phong Hòa 1, Phong Hòa 2 được sáp nhập với Trường THCS Phong Hòa thành Trường TH&THCS Phong Hòa; Trường Tiểu học Phong Bình sáp nhập với Trường THCS Phong Bình thành Trường TH&THCS Phong Bình.

Trường Tiểu học Phong Chương cũng được sáp nhập vào Trường THCS Nguyễn Tri Phương để thành lập Trường TH&THCS Nguyễn Tri Phương.

Bên cạnh việc hợp nhất, sáp nhập nhiều trường, TP Huế cũng xác định giữ nguyên những cơ sở giáo dục có quy mô ổn định, đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học.

Tại phường Thuận Hóa, các trường được giữ nguyên gồm: Trường Mầm non Hoa Mai, Trường Tiểu học Lê Lợi, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, Trường Tiểu học Quang Trung, Trường THCS Nguyễn Chí Diểu.

Tại phường Phú Xuân, các trường được giữ nguyên gồm: Trường Tiểu học Thuận Hòa, Trường THCS Trần Cao Vân. Tại phường Phong Thái, Trường THCS Phong Hiền tiếp tục được giữ nguyên.