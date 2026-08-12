Năm 2026, ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội là Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng Tiếng Anh), với 29 điểm. Ngành Sư phạm Hóa học xếp ngay sau với mức điểm chuẩn 28,99. Nhiều ngành của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có điểm chuẩn trên 28 như: Sư phạm Toán học, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý.

Điểm chuẩn nhóm ngành đào tạo giáo viên của Trường ĐH Sư phạm TPHCM năm nay tiếp tục ở mức rất cao, nhiều ngành trên 29 điểm.

Cụ thể, ngành Sư phạm Hóa học có điểm trúng tuyển cao nhất với 29,83 điểm, tiếp đến là Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử cùng 29,80 điểm, Sư phạm Vật lý 29,78 điểm, Sư phạm Toán học 29,49 điểm. Các mức điểm này được tính theo tổ hợp gốc trên thang điểm 30.

Một số ngành khác cũng có điểm chuẩn cao như Sư phạm Khoa học tự nhiên 28,15; Sư phạm Tiếng Anh 27,79; Sư phạm Sinh học 27,66; Sư phạm Địa lý 27,44 và Sư phạm Tiếng Trung Quốc 26,87 điểm.

Tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, điểm chuẩn các ngành đào tạo giáo viên tương đương năm ngoái. Năm nay, Sư phạm Toán học vượt Sư phạm Ngữ văn, trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất với 27,51 điểm. Điểm chuẩn các ngành đào tạo giáo viên của trường này đều không dưới 24,6. Ngoài ra, một số ngành khác có điểm chuẩn trên 27, gồm Sư phạm Tiếng Anh (27,43), Sư phạm Ngữ văn (27,2), Sư phạm Lịch sử (27,15).

Năm nay, ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội là Sư phạm Toán học với 27,55 điểm. Xếp thứ hai là ngành Sư phạm Ngữ văn với điểm chuẩn 27,19. Lần lượt xếp sau là các ngành Sư phạm Lịch sử và Giáo dục Tiểu học với cùng điểm chuẩn 27,18.

Trong khi đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Thủ đô Hà Nội năm 2026 là Sư phạm Tiếng Anh với 27,25 điểm. Lần lượt xếp sau là các ngành Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Toán học, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Vật lý - có điểm chuẩn đều từ 26 điểm trở lên.

Ở Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế, nhiều ngành có điểm chuẩn từ 24 điểm trở lên. Ngành Sư phạm Lịch sử dẫn đầu với 25,86 điểm, tiếp đến là Sư phạm Ngữ văn 25,73 điểm, Sư phạm Toán học 25,65 điểm, Sư phạm Vật lý 25,4 điểm và Giáo dục tiểu học 25,1 điểm. Một số ngành đào tạo giáo viên khác cũng có mức điểm khá cao như Sư phạm Địa lý 24,94 điểm, Sư phạm Lịch sử - Địa lý 24,88 điểm, Giáo dục thể chất 24,47 điểm, Sư phạm khoa học tự nhiên 24,43 điểm và Sư phạm Âm nhạc 24,21 điểm.

Sinh viên một trường đại học sư phạm phía Bắc. Ảnh: Thanh Hùng.

Với Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, theo phương thức xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ, điểm chuẩn trúng tuyển các ngành dao động từ 17,3 đến 26,93 điểm. Trong đó, ngành Sư phạm Toán học có điểm chuẩn cao nhất đạt 26,93 điểm; tiếp đến là ngành Sư phạm Vật lý 26,48; Sư phạm Hóa học 26,47; Sư phạm Ngữ văn 26,34 và Sư phạm Lịch sử 26,08 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất của trường này là Công nghệ thông tin với 17,3 điểm.

Tại ĐH Cần Thơ, khối ngành đào tạo giáo viên có điểm chuẩn cao nhất trong nhóm chương trình đào tạo đại trà. Trong đó, ngành Sư phạm Toán học dẫn đầu với 28,12 điểm. Xếp ngay phía sau là các ngành Sư phạm Hóa học (27,93 điểm), Sư phạm Lịch sử (27,82 điểm), Sư phạm Vật lý (27,62 điểm) và Sư phạm Địa lý (27,25 điểm).

Hầu hết các ngành sư phạm còn lại đều đạt ngưỡng trên 26,5 điểm, như Sư phạm Ngữ văn (27,16), Sư phạm Tiếng Anh (27,06), Sư phạm Khoa học tự nhiên (27,09), Giáo dục Tiểu học (26,85). Ngành có điểm chuẩn thấp nhất trong nhóm sư phạm là Sư phạm Tiếng Pháp với 23,54 điểm.

Tại Trường ĐH Vinh, với nhóm ngành đào tạo giáo viên, Sư phạm Toán học (chương trình tài năng) có điểm trúng tuyển cao nhất năm 2026 với 26,5 điểm; tiếp đến là ngành Sư phạm Lịch sử với 26,15 điểm. Các ngành sư phạm khác dao động trong khoảng 21-26 điểm.

Với Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, ngành Sư phạm Toán học có điểm chuẩn cao nhất 27,13/30 điểm.

Dưới đây là điểm chuẩn chi tiết của các trường đào tạo ngành sư phạm năm 2026: