Tháng 9 chuẩn bị đi qua tiếp tục đánh dấu một khoảng thời gian sôi động trở lại của thị trường ô tô Việt Nam khi nhiều mẫu xe mới được giới thiệu, từ SUV hybrid tiền tỷ, bán tải điện mở rộng phạm vi hoạt động đến xe hiệu suất cao và phiên bản giới hạn.

Đáng chú ý, nhóm xe điện hóa tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong loạt sản phẩm mới trong tháng vừa qua, cho thấy xu hướng chuyển dịch công nghệ đang diễn ra ngày càng rõ nét.

Nhóm xe điện và hybrid chiếm số lượng lớn trong dải sản phẩm mới ra mắt thị trường ô tô Việt Nam tháng 9. Ảnh: TMV

Ngày 9/9, ngay từ khi còn chưa hết tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch), Toyota Việt Nam đã bổ sung Land Cruiser 300 HEV, phiên bản hybrid đầu tiên của dòng SUV địa hình này tại Việt Nam với giá từ 4,71 tỷ đồng.

Land Cruiser 300 HEV thuộc nhóm SUV cỡ lớn cao cấp, cạnh tranh với các mẫu như Lexus LX, Mercedes-Benz GLS hay BMW X7. Điểm đáng chú ý là Land Cruiser lần đầu được điện hóa tại Việt Nam nhưng vẫn giữ kết cấu khung gầm rời và hệ dẫn động 4 bánh đặc trưng.

Ngày 19/9, VinFast chính thức ra mắt VF Wild, mẫu bán tải điện đầu tiên của hãng tại Việt Nam. Đây là sản phẩm khá khác biệt trên thị trường khi sử dụng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi (REEV), thay vì động cơ đốt trong truyền thống.

VF Wild nằm ở phân khúc bán tải cỡ trung, cạnh tranh với Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton và Isuzu D-Max, nhưng tạo khác biệt bằng hệ truyền động điện. Xe có giá từ 860 triệu đồng và dự kiến giao những chiếc đầu tiên từ cuối tháng 10.

VinFast VF Wild đã bắt đầu mở cọc với giá niêm yết từ 860 triệu đồng. Ảnh: VF

Một mẫu xe khác xuất hiện tại Việt Nam trong tháng 9 là BYD Sealion 5 DM-i. Tuy nhiên, mẫu C-SUV plug-in hybrid (PHEV) này mới chỉ giới thiệu tới báo giới và dự kiến chính thức mở bán trong tháng 10 với giá bán từ khoảng 600-700 triệu đồng.

Khi bán chính thức, BYD Sealion 5 DM-i sẽ tham gia cuộc đua ở phân khúc SUV cỡ C với nhiều đối thủ mạnh như Mazda CX-5, Ford Territory, Honda CR-V, Mitsubishi Destinator, Hyundai Tucson hay các mẫu xe "đồng hương" khác như Jaecoo J7, Haval H6, MG HS...

Tương tự, TMT Group trong tháng 9 công bố kế hoạch đưa ra thị trường 5 mẫu xe điện tốc độ thấp sản xuất tại Việt Nam, gồm E2, E3, E5 và hai mẫu hướng tới các nhu cầu sử dụng khác nhau. Giá dự kiến từ 123-295 triệu đồng. Đây là nhóm xe điện đô thị kích thước nhỏ, hướng tới đi lại ngắn, gia đình, giao nhận và vận chuyển hàng hóa.

BYD Sealion 5 DM-i là mẫu xe PHEV, sẽ góp mặt trong phân khúc C-SUV tại Việt Nam. Ảnh: BYD

Trước đó, ngày 14/9, Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV) giới thiệu Triton 4WD AT Premium. Đây là phiên bản dẫn động 4 bánh được bổ sung cho dòng bán tải Nhật Bản với giá 782 triệu đồng, ngang bản 2WD AT Premium từng được giới thiệu.

Đây là sự bổ sung cần thiết cho phân khúc xe bán tải bán cỡ trung, tăng áp lực cạnh tranh với các mẫu xe hiện hữu.

Triton 4WD AT Premium là phiên bản dẫn động 4 bánh được bổ sung cho dòng bán tải Nhật Bản với giá 782 triệu đồng. Ảnh: MMV

Như vậy, ngay sau khi tháng Ngâu khép lại, thị trường ô tô Việt Nam đã liên tục được làm nóng với sự xuất hiện của nhiều mẫu xe mới. Trong đó, nhóm xe điện hóa tiếp tục chiếm ưu thế về mức độ mới mẻ, còn nhóm xe xăng và xe hiệu suất cao vẫn duy trì sự hiện diện ở những phân khúc có nhu cầu riêng.

Ngoài ra, danh sách xe “rục rịch” ra mắt cũng tiếp tục được nối dài trong tháng 10 với sự xuất hiện của loạt ô tô mới, từ xe hạng sang cao cấp như Lexus ES, Mercedes-Benz CLA 200 EV; xe hybrid phổ thông hay loạt xe điện giá rẻ tốc độ thấp.

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