“Nhịp cầu yêu thương” được Syngenta phát động từ năm 2022, nhằm hỗ trợ nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, giúp nhân dân vùng sâu vùng xa đi lại an toàn hơn, thuận lợi hơn trong sản xuất và sinh hoạt hằng ngày.

Tại nhiều ấp, xã vùng sâu của các khu vực ĐBSCL, bà con nông dân và các em học sinh vẫn phải đi lại trên những cây cầu nhỏ hẹp, xuống cấp, nhất là vào mùa mưa lũ. Việc đưa vào sử dụng cầu Kênh Cao Một góp phần giải quyết một trong những “nút thắt” về giao thông nông thôn, để người dân bớt rủi ro mỗi lần qua kênh, qua rạch, đồng thời tạo điều kiện kết nối thông suốt hơn giữa khu dân cư, trường học và các vùng sản xuất.

Trong năm 2025, Syngenta dự kiến trao tặng 4 cây cầu dân sinh với tổng giá trị khoảng 600 triệu đồng tại 2tỉnh An Giang và Cần Thơ.

Ngày 21/10/2025, Công ty đã bàn giao Cầu Kênh 422 (bờ đông kênh T6) tại xã Bình Giang, An Giang, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống và sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương.

Lễ bàn giao cầu Kênh Cao Một có sự tham dự của đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang, lãnh đạo xã Ngọc Chúc, ông Trần Thanh Vũ - Tổng Giám đốc Syngenta Việt Nam, cùng các đại diện lãnh đạo Syngenta, đông đảo bà con nông dân và các em học sinh tại địa phương.

Cầu kênh Cao Một đi vào hoạt động mang lại sự thuận tiện và an toàn hơn cho người dân địa phương

Nhân dịp này, Syngenta cũng trao tặng 20 phần quà cho các hộ nông dân khó khăn, cùng 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ngọc Chúc. Những món quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa động viên, góp phần hỗ trợ đời sống cho các hộ gia đình còn nhiều khó khăn, đồng thời khuyến khích các em học sinh tiếp tục đến trường, theo đuổi con chữ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Vũ - Tổng Giám đốc Syngenta Việt Nam chia sẻ: “Đồng bằng sông Cửu Long là trái tim nông nghiệp của Việt Nam, nhưng ở nhiều nơi bà con vẫn gặp không ít trở ngại trong việc đi lại, nhất là học sinh và người lớn tuổi khi qua kênh, qua rạch. Với chương trình Nhịp cầu yêu thương, chúng tôi mong muốn không chỉ xây một cây cầu, mà còn mở thêm những nhịp nối về cơ hội, để bà con đi lại an toàn hơn, nông sản vận chuyển thuận lợi hơn, trẻ em đến trường dễ dàng hơn. Năm 2025, việc trao tặng 4 cây cầu tại An Giang và Cần Thơ là cam kết cụ thể của Syngenta trong hành trình đồng hành lâu dài với nông dân và cộng đồng địa phương”.

Tại lễ khánh thành cầu, Công ty Syngenta Việt Nam cũng đồng thời trao tặng 20 phần quà đến bà con nông dân và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

“Nhịp cầu yêu thương” trong bức tranh CSR của Syngenta

Chương trình “Nhịp cầu yêu thương” là một trong những hoạt động trọng tâm trong chiến lược trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) của Syngenta tại Việt Nam, bên cạnh nhiều sáng kiến dài hạn về an sinh, giáo dục và môi trường.

Kể từ khi khởi động năm 2022, “Nhịp cầu yêu thương” đã hỗ trợ xây dựng các cây cầu bê tông cốt thép thay thế cầu tạm, cầu gỗ, cầu nhỏ hẹp đã xuống cấp tại nhiều tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay, Syngenta đã xây dựng 17 cây cầu nông thôn, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và sinh kế cho hàng chục nghìn lượt người dân tại các vùng nông thôn khó khăn.

Các lãnh đạo Chi cục Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, Xã Ngọc Chúc và nhà tài trợ Syngenta cùng cắt băng khánh thành Cầu Kênh Cao Một (Ngang nhà 3 Luông)

Thông qua những chương trình này, Syngenta không chỉ chia sẻ nguồn lực vật chất mà còn tập trung vào nâng cao năng lực và tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng nông nghiệp - từ mái nhà, cây cầu, trường học cho đến nhận thức về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Lễ trao tặng cầu Kênh Cao Một tại ấp Ngọc Tân, xã Ngọc Chúc vì vậy không chỉ đơn thuần là hoàn thành một công trình hạ tầng địa phương, mà còn là một nhịp nối tiếp theo trong hành trình hơn 35 năm Syngenta đồng hành cùng nông dân Việt Nam, bền bỉ xây những “nhịp cầu yêu thương” trên nhiều phương diện của đời sống.

Bích Đào