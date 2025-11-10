Sau thời gian điều trị bỏng kéo dài tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia, anh Nguyễn Mạnh Tường (SN 2004, trú bản Phiêng Lợi, xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La) – nhân vật trong bài viết: “Bỏng điện toàn thân, người cha trẻ cần giúp đỡ để vượt qua cửa tử” – đã bình phục và được xuất viện về nhà. Đây là tin vui không chỉ với gia đình anh Tường mà còn với đông đảo bạn đọc Báo VietNamNet luôn dõi theo, giúp đỡ anh suốt thời gian qua.

Số tiền 153.799.353 đồng do bạn đọc giúp đỡ đã được trao tận tay gia đình anh Nguyễn Mạnh Tường

Tai họa bất ngờ ập đến với anh Tường khi anh cùng anh em trong nhà đi câu cá. Trong lúc ngồi câu, chiếc cần câu bị dòng điện cao thế phóng trúng khiến anh bị bỏng nặng, bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng và phức tạp, anh được chuyển gấp đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) để điều trị chuyên sâu.

Thời điểm đó, vợ anh là chị Deo Thị Quyên đang mang bầu và chăm con nhỏ 2 tuổi, không thể vào viện chăm sóc chồng, chỉ biết ôm con cầu nguyện điều kỳ diệu. Mọi việc trong viện đều do bà Trần Thị Nguyệt, mẹ anh Tường, một tay lo liệu.

Tuy có bảo hiểm y tế hỗ trợ, song do bị bỏng sâu, phải dùng nhiều thuốc và vật tư ngoài danh mục, chi phí điều trị mỗi ngày lên tới khoảng 5 triệu đồng, số tiền vượt quá khả năng của gia đình nghèo. Gánh nặng chi phí khiến bà Nguyệt nhiều lần rơi nước mắt vì lo lắng cho con trai.

Sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết kêu gọi, hoàn cảnh của anh Nguyễn Mạnh Tường đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia của đông đảo bạn đọc. Tổng số tiền 153.799.353 đồng do bạn đọc gửi về quỹ Báo đã được trao tận tay gia đình anh Tường để hỗ trợ chi phí điều trị và phục hồi.

Nhờ sự tận tình cứu chữa của các y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia cùng tấm lòng hảo tâm của cộng đồng, anh Tường đã vượt qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Chia sẻ với PV, chị Quyên cho biết: “Anh Tường đã được xuất viện, tuy nhiên vẫn phải thường xuyên đến bệnh viện thăm khám theo lịch của bác sĩ. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của các mạnh thường quân, chồng tôi mới có thêm cơ hội điều trị, mua thuốc. Ân tình này, gia đình chúng tôi sẽ không bao giờ quên”.