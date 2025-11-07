MS 2025.301

Những ngày qua, anh Nguyễn Ngọc Bách (SN 1984, ở xã Cao Minh, tỉnh Phú Thọ) luôn nghẹn lòng khi nghe con liên tục nài nỉ xin được về nhà.

Con trai anh là Nguyễn Mạnh Dũng (SN 2009) sau hơn 3 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư phần mềm di căn, anh biết, con đang đi đến giới hạn cuối cùng của sức chịu đựng.

Người đàn ông đơn thân khiếm khuyết một bên tay ngày ngày vẫn chăm sóc con trai trong viện

Lẽ ra ở tuổi này, Dũng phải được cắp sách tới trường, được nô đùa cùng bạn bè – nhưng thay vào đó, cuộc sống của Dũng là những tháng ngày dài nằm trên giường bệnh, chống chọi từng cơn đau thấu tận xương tủy.

Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu vì nhiều đêm thức trắng, anh Bách nghẹn ngào kể:

Tháng 8/2021, Dũng đang học lớp 7 thì bị đau bụng dữ dội. Sau khi thăm khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ), bác sĩ phát hiện con bị chảy máu trong bụng nên chuyển Dũng lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, bác sĩ cho biết Dũng bị đứt ba mạch máu ở thận phải, phải mổ cấp cứu cắt một bên thận, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau 22 ngày nằm ở khoa Hồi sức tích cực đặc biệt, Dũng bị phát hiện mắc ung thư phần mềm giai đoạn 4 nên chuyển sang Bệnh viện K Tân Triều điều trị. Cũng từ đó, Dũng phải vào viện liên tục.

Từ tháng 9/2021 đến tháng 11/2022, Dũng đã trải qua 14 lần mổ để lấy khối u di căn. Tuy nhiên, nhiều khối u nằm ở vị trí quá nguy hiểm không thể phẫu thuật, nên Dũng phải điều trị hóa chất liên tục đến nay.

Tháng 10/2025, bệnh tình của Dũng trở nặng. Các khối u phát triển nhanh, khối ở gan phình to khiến bụng em trướng lên, cơn đau hành hạ suốt ngày đêm.

Căn bệnh quái ác đang đe dọa đến tính mạng em Dũng từng ngày

“Bố ơi, cho con về, con muốn chết ở nhà. Nghe con nói mà tim tôi như vỡ nát”, anh Bách nghẹn ngào.

Hoàn cảnh gia đình anh Bách rất khó khăn, thuộc hộ cận nghèo. Vợ chồng anh Bách ly hôn, một mình anh gồng gánh nuôi hai con nhỏ. Năm 2019, không may anh gặp tai nạn lao động khi làm tại công ty gạch ốp lát, bị băng tải cuốn khiến anh mất hoàn toàn cánh tay phải, mất sức lao động.

Vì thế, từ khi Dũng vào viện điều trị, để có tiền cứu con, anh Bách buộc phải bán 360m² đất trồng cây lâu năm được 472 triệu đồng. Thế nhưng, so với chi phí điều trị gần 2 tỷ đồng suốt mấy năm qua, khoản tiền đó chẳng thấm vào đâu. Hiện gia đình anh vẫn còn nợ họ hàng 120 triệu đồng, cùng nhiều khoản vay bên ngoài.

“Mỗi đợt điều trị của con kéo dài 15 ngày, chi phí khoảng 25 triệu đồng. Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng giờ mọi thứ đã quá sức chịu đựng”, anh Bách rơi nước mắt.

Ngoài Dũng, bố anh Bách cũng đang bị ung thư phổi giai đoạn muộn. Hiện ông đã xin về nhà vì gia đình không còn điều kiện chữa trị.

Theo thông tin từ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K3 Tân Triều: Bệnh nhân Nguyễn Mạnh Dũng (SN 2009) bị ung thư phần mềm, phát hiện bệnh từ năm 2021 và đang điều trị hóa chất.

Lúc này, bố con anh Bách rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng

Những ngày qua, bệnh tình của Dũng càng thêm trầm trọng. Mặc dù khiếm khuyết một bên tay nhưng ngày ngày, anh Bách vẫn kiên trì chăm con từng thìa cháo, từng liều thuốc. “Tôi chỉ mong con đỡ đau thêm chút nữa thôi”, anh Bách nói.

Lúc này, mỗi sự giúp đỡ của cộng đồng dù nhỏ bé, cũng có thể giúp anh Bách tiếp tục hành trình cứu con trai – cậu bé 16 tuổi đang chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, nhưng vẫn khát khao được sống thêm bên cha, bên em.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Ngọc Bách (bố của Nguyễn Mạnh Dũng): Thôn An Phú, xã Cao Minh, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0866509084. 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.301 (em Nguyễn Mạnh Dũng) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc 349 Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 02439369898 - Tại Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. - Tại TP Hồ Chí Minh: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM. Điện thoại: 19001081