MS 2025.299

Luôn túc trực bên giường bệnh con trong phòng cấp cứu, anh Trần Văn Hải (SN 1985, ở xóm Văn Viên, xã Nam Thành, tỉnh Nghệ An) không giấu được sự mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng chăm con, vừa phải lo xoay xở tiền điều trị.

Anh Hải kể, chiều ngày 26/10 vừa qua, Hào cùng các bạn rủ nhau ra đồng câu cá. Trong lúc cầm cần câu, không may Hào bị dòng điện cao thế phóng xuống khiến bất tỉnh tại chỗ, tình trạng nguy kịch.

Hào được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Ba Lan (tỉnh Nghệ An), vì tình trạng quá nặng nên các bác sĩ chuyển gấp ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia để cứu chữa.

Bác sĩ Diệu Hiền, người trực tiếp điều trị cho Hào, cho biết: “Bệnh nhân Trần Văn Hào bị bỏng điện cao thế 28%, đã phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ phần hai cánh tay. Bệnh nhân sẽ còn phải phẫu thuật nhiều lần ở vùng mỏm cụt, sau đó phục hồi chức năng và lắp tay giả. Chi phí điều trị sau này sẽ rất tốn kém”.

Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình anh Hải rất khó khăn. Ở vùng quê nghèo Nghệ An quanh năm chịu nhiều thiên tai bão lũ, nguồn thu nhập của gia đình chỉ trông vào vài sào ruộng trồng lúa, trồng rau đem ra chợ bán. Hào là con trai lớn, dưới Hào còn có 2 em đang tuổi ăn học. Vợ chồng anh Hải quần quật lao động nhưng vẫn chẳng dư dả gì.

Mỗi lần nhìn đôi tay của con trai bị cắt cụt, anh Hải lại nghẹn ngào vì thương con còn quá trẻ phải chịu thiệt thòi

Từ khi đưa Hào đi viện, vợ chồng anh Hải phải vay mượn khắp nơi mới được khoảng 40 triệu đồng đóng viện phí ban đầu. Mặc dù Hào có bảo hiểm y tế hỗ trợ, nhưng do vết bỏng nặng và phức tạp nên phải dùng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm.

“Trung bình mỗi ngày, chi phí thuốc men cho con khoảng 10 triệu đồng. Bác sĩ thông báo, quá trình điều trị của con trai còn dài và rất tốn kém khiến tôi kiệt sức”, anh Hải nghẹn ngào.

Anh vừa thương con chịu đau đớn khi mất đi hai cánh tay, vừa lo lắng cho những khoản viện phí sắp tới không biết phải vay mượn ở đâu cho đủ.

Trao đổi với PV, ông Phan Văn Vượng, xóm trưởng xóm Văn Viên, xã Nam Thành xác nhận: “Cháu Trần Văn Hào, con trai anh Trần Văn Hải, là công dân địa phương. Cháu không may bị bỏng điện cao thế, đang cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Gia đình thuộc hộ cận nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn. Chúng tôi rất mong cộng đồng giúp đỡ cháu Hào”.

Mỗi ngày, chi phí thuốc men của Hào khoảng 10 triệu đồng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có khả năng xoay xở. Lúc này, cậu bé Hào rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Mới 14 tuổi, Hào còn quá nhỏ để gánh chịu những đau đớn tột cùng, phải chịu cú sốc lớn khi mất mát một phần cơ thể mình. Giờ đây, cậu bé rất cần sự động viên, sẻ chia của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Anh Trần Văn Hải (bố em Trần Văn Hào): xóm Văn Viên, xã Nam Thành, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0947428799 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.299 (em Trần Văn Hào) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc 349 Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 02439369898 - Tại Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. - Tại TP Hồ Chí Minh: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM. Điện thoại: 19001081