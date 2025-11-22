Những ngày này, giá rau xanh tại chợ tăng gấp 2-4 lần, giá thịt lợn “cố thủ” ở mức cao, giá trứng gia cầm cũng âm thầm tăng mạnh.

Ghi nhận tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, trứng gà đỏ (gà công nghiệp) có giá 3.500-3.600 đồng/quả, trứng gà Ai Cập giá 3.800 đồng/quả, trứng gà ta dao động từ 4.000-4.500 đồng/quả, trứng gà tre 4.800-5.000 đồng/quả, trứng vịt khoảng 4.000 đồng/quả...

“Giá trứng gà vào đợt tăng mạnh từ tháng 7, sau đó neo ở ngưỡng cao cho đến nay. Thậm chí, vài ngày gần đây, giá trứng còn nhích thêm 300-500 đồng/quả tùy loại do nguồn cung bị sụt giảm”, anh Nguyễn Trung Nghĩa - tiểu thương bán trứng gia cầm ở Định Công (Hà Nội) cho hay.

Giá trứng gà tăng mạnh và neo ở ngưỡng cao. Ảnh: Tâm An

Trao đổi với VietNamNet chiều 21/11, ông Trần Văn Mạnh - chủ trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng ở phường Kinh Môn (TP Hải Phòng), thừa nhận giá trứng gà đã tăng mạnh và duy trì ở mức khá cao.

Ông cho biết, tháng 6 năm nay, giá trứng gà đỏ chỉ ở mức 1.300-1.400 đồng/quả. Song, sang tháng 7 giá trứng bắt đầu vào đà tăng mạnh.

“Vài ngày trở lại đây, giá trứng đã được điều chỉnh tăng từ 2.300 đồng lên 2.500 đồng/quả”, ông Mạnh cho hay. Nguyên nhân là do nguồn cung sụt giảm.

Trước tháng 7 năm nay, giá trứng gà ở ngưỡng rất thấp, người chăn nuôi như ông chịu thua lỗ nặng. Nhiều trang trại không gồng được lỗ đã phải phá đàn, treo chuồng. Đặc biệt, năm nay mưa bão lớn, nhiều địa phương bị ngập lụt nặng, các hộ dân đành phá đàn đẻ bán thành gà thịt để tránh thiệt hại.

“Tôi cũng vậy, sau một thời gian dài gồng lỗ nặng thì đành phải thu hẹp quy mô chăn nuôi. Từ hơn 3 vạn gà đẻ và gà hậu bị, nay giảm còn hơn 1 vạn con”, ông nói.

Trong bối cảnh nguồn cung giảm, nhu cầu trứng gà tăng cao vào nửa cuối năm đã khiến giá mặt hàng này bật tăng mạnh.

Tại chợ dân sinh ở Hà Nội, giá thịt lợn neo ở mức cao không chịu giảm, giá rau xanh lại tăng phi mã buộc người tiêu dùng phải tìm đến những thực phẩm có giá rẻ hơn. Trứng gia cầm là mặt hàng được các bà nội trợ chọn lựa nhiều để cân bằng chi tiêu trong những ngày “bão giá” rau, thịt.

Theo anh Nghĩa, giá trứng gia cầm đã tăng lên mức đắt đỏ, nhưng so với các thực phẩm khác thì mặt hàng này vẫn tương đối rẻ. Ví như, mua 3 lạng thịt lợn đã hết 40.000-50.000 đồng, còn mua 5 quả trứng chỉ hết 18.000-23.000 đồng.

Do nhu cầu mua trứng của các bà nội trợ tăng nên mỗi ngày anh Nghĩa bán hết trên dưới 1.000 quả, gấp rưỡi so với thời điểm cuối tháng 9.

Chị Đào Thị Nhâm, tiểu thương bán trứng gà tại Hoàng Liệt (Hà Nội), cũng cho hay trứng gà ta đã tăng lên 4.500 đồng/quả. Tuy nhiên, mỗi ngày chị vẫn bán hết 400-500 quả cho các cư dân ở khu chung cư.

“Thu nhập không tăng trong khi giá hàng hóa tăng ồ ạt, nhất là giá thịt lợn hiện nay vẫn rất đắt đỏ. Do đó, nhiều gia đình phải thắt chặt chi tiêu, căn từng đồng khi đi chợ”, chị chia sẻ. Đây cũng là lý do trứng gia cầm trở thành mặt hàng thu hút các bà nội trợ bất chấp giá tăng mạnh.