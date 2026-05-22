Tại Hội thảo "Khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 22/5, bà Lâm Thúy Ái - Tổng giám đốc Công ty CP Mebi Farm, cho biết trứng gà giá rẻ 1.000 đồng/quả đang được bán ở cổng một số khu công nghiệp và chợ.

Theo bà Ái, qua tìm hiểu của doanh nghiệp, nhiều lô hàng được bán với giá 1.000 đồng/quả là trứng cận hạn hoặc quá hạn sử dụng. Do nhập hàng từ trang trại nhưng không tiêu thụ hết, nhiều người bán tháo với giá 1.000 đồng/quả.

Hành vi trên ảnh hưởng lớn tới sức khỏe người tiêu dùng. Bởi, trứng nên được sử dụng trong vòng khoảng 30 ngày kể từ ngày thu hoạch để bảo đảm chất lượng tốt nhất. Chưa kể, việc bán trứng giá 1.000 đồng tác động rất lớn tới các doanh nghiệp.

Bà Ái giải thích, các chi phí liên quan từ khi nuôi gà một ngày tuổi đến khi ra được quả trứng đã tăng khoảng 35% so với năm ngoái. Hiện, giá thành một quả trứng ngay khi ra chuồng (chưa tính công đoạn sơ chế) là 1.700-1.800 đồng/quả. Tính chi phí vận chuyển trứng về các điểm mua lẻ, nhà máy sơ chế, đóng gói, sẽ phải cộng thêm ít nhất từ 400-500 đồng/quả.

Như vậy, giá trứng bán tới tay người tiêu dùng phải là 2.100-2.300 đồng/quả mới đảm bảo hòa vốn cho toàn bộ chuỗi sản xuất, phân phối.

Bà Lâm Thúy Ái cho biết trứng gà bán 1.000 đồng/quả ngoài đường đang ảnh hưởng lớn tới các doanh nghiệp. Ảnh: Độc Lập

Tuy nhiên, khi không có đủ thông tin, người tiêu dùng sẽ chỉ quan tâm đến giá. Với sự xuất hiện của trứng gà giá 1.000 đồng, giờ đây, thay vì việc vào siêu thị mua hộp trứng giá 28.000 đồng/chục, người dân có thể mua ngoài đường với giá 10.000 đồng/chục, gần bằng 1/3. Chênh lệch 18.000 đồng này khiến hành vi tiêu dùng thay đổi, tác động mạnh tới doanh nghiệp.

"Doanh nghiệp bỏ hàng trăm tỷ để xây dựng tổ hợp sản xuất và luôn đề phòng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm có thể xảy ra. Trái lại, hàng trôi nổi lại chưa được quản lý chặt. Vậy làm sao doanh nghiệp đủ sức sản xuất thực phẩm sạch? Cơ quan quản lý thực phẩm đang ở đâu? Ai chịu trách nhiệm quản lý trứng 1.000 đồng/quả được bày bán ngoài đường khiến doanh nghiệp bị ảnh hưởng?", bà Ái nêu hàng loạt câu hỏi tại hội thảo.

"Nếu mỗi ngày bán ra thị trường 1 triệu quả trứng, doanh nghiệp lỗ ngay 800 triệu đến 1 tỷ đồng. Càng bán càng lỗ. Còn nếu bán đúng giá thì người tiêu dùng lại quay lưng. 1 ngày lỗ 1 tỷ, 30 ngày lỗ 30 tỷ. Đây là câu chuyện của nhiều doanh nghiệp trong ngành. Tôi biết có chủ doanh nghiệp đang phải bù lỗ vài tỷ mỗi ngày", bà nói thêm.

Trước tình hình hiện nay, đại diện doanh nghiệp mong muốn người tiêu dùng hiểu về chất lượng, giá trị sản phẩm trứng. Không phải doanh nghiệp sản xuất bán đắt hay đơn vị phân phối lời nhiều mà giá thành thực tế là như vậy.

Chợ và siêu thị vào "tầm ngắm"

Sau khi nghe chia sẻ của doanh nghiệp, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho hay đã trực tiếp tới nhà máy để xem quy trình sản xuất trứng và thấy nhiều doanh nghiệp đầu tư tâm huyết. Đầu tư với chi phí cao để làm ra sản phẩm chất lượng nhưng lại không thể cạnh tranh được với trứng bán ngoài đường.

Ông Phương thừa nhận, với lượng hàng hoá từ khắp nơi đổ về TPHCM, không cơ quan nào có đủ nguồn lực để kiểm tra, xử lý hết được sai phạm về an toàn thực phẩm.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp khó bán sản phẩm tại nội địa nhưng vẫn xuất khẩu tốt sang các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật. Vấn đề ở đây là người tiêu dùng tại các thị trường này yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng cao và chấp nhận trả giá tốt, từ đó, đáp ứng được chi phí sản xuất mà doanh nghiệp bỏ ra.

Đại diện quản lý thị trường TPHCM cho biết sẽ tăng cường xử lý các vụ việc liên quan tới an toàn thực phẩm trong thời gian tới. Ảnh: Độc Lập

Liên quan đến công tác kiểm tra vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM Nguyễn Quang Huy khẳng định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cơ quan này.

Đối với nhóm mặt hàng ảnh hưởng tới sức khoẻ và tính mạng người tiêu dùng, trong 5 tháng đầu năm 2026, Chi cục đã kiểm tra 649 vụ và phát hiện 621 vụ vi phạm; tạm giữ hơn 45 tấn hàng hóa, 180 lít sản phẩm dạng lỏng và hơn 255.000 đơn vị sản phẩm vi phạm. Tổng trị giá hàng hoá là hơn 12,6 tỷ đồng. Nhà chức trách đã xử phạt số tiền 6,2 tỷ đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hoá vi phạm.

Chi cục đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường địa bàn thực hiện một loạt công tác liên quan đến quản lý địa bàn và hậu kiểm trong năm 2026. Thời gian tới, việc đấu tranh, xử lý vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm và các mặt hàng ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng sẽ được cơ quan này triển khai đồng loạt tại các địa bàn trọng điểm như trung tâm thương mại, chợ, một số tuyến đường trên địa bàn TP.

Để bảo vệ quyền lợi chính đáng, ông Huy khuyên người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ về sản phẩm trước khi mua, đặc biệt là các nhận dạng như mẫu mã, bao bì, tem nhãn...; ưu tiên mua hàng tại cửa hàng, đại lý chính hãng có thông tin liên hệ để khi mua phải sản phẩm không đúng chất lượng có cơ sở khiếu nại, tố cáo. Cuối cùng, người tiêu dùng cần cẩn trọng trước các sản phẩm có giá trị thấp hơn giá thị trường hoặc giá niêm yết.