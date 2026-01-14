Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 11/1, Công an xã Hóa Quỳ tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị L.T.T. (SN 2001, trú thôn Đồng Tâm, xã Hóa Quỳ) về việc bị Nguyễn Văn Xiêm (SN 1996, trú thôn Hồ Nam, xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn, Công an xã Hóa Quỳ đã nhanh chóng xác minh, đồng thời triệu tập Nguyễn Văn Xiêm đến trụ sở để làm rõ nội dung tố giác.

Đối tượng Xiêm tại cơ quan công an. Ảnh: ACCC

Tại cơ quan công an, Xiêm khai nhận quen biết chị T. từ trước. Khoảng giữa tháng 9/2025, chị T. gọi điện nhờ Xiêm giúp “chạy án”, chuyển chồng từ Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình về Trại giam số 5 (Thanh Hóa).

Dù biết bản thân không có khả năng thực hiện, nhưng do cần tiền tiêu xài cá nhân, Xiêm vẫn nhận lời và yêu cầu chị T. chuẩn bị khoảng 45 triệu đồng để “lo việc”.

Do chưa chuẩn bị đủ tiền, chị T. chuyển trước cho Xiêm 10 triệu đồng để đặt cọc. Đến ngày 22/9, Xiêm tiếp tục nhắn tin yêu cầu chuyển nốt số tiền còn lại. Khi chị T. vẫn chưa có đủ, Xiêm còn đề nghị bán tài sản có giá trị trong gia đình để sớm có tiền “chạy án” cho chồng.

Sau đó, chị T. giao cho Xiêm một xe máy SH và một xe máy điện DK Bike để bán. Toàn bộ số tiền thu được, tổng cộng 115 triệu đồng, chị T. đều giao cho Xiêm. Tuy nhiên, Xiêm không thực hiện như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.