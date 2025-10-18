Ngày 18/10, Viện KSND tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thị Mỹ Hạnh (SN 1978, trú xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan công an tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thị Mỹ Hạnh. Ảnh: VKSND tỉnh Gia Lai

Trước đó, do lo sợ bị cơ quan công an xử lý hình sự về hành vi mua bán trái phép hóa đơn nên ông L.V.C. tìm người giúp đỡ.

Ngày 4/11/2024, ông C. đến gặp bà V.T.S. nhờ tìm người giúp ông thoát tội. Bà S. nói có quen một người tên Hồ Thị Mỹ Hạnh có thể giúp ông C. giải quyết.

Sau đó, bà S. gọi điện thoại cho Hạnh nhờ giúp ông C. không bị xử lý hình sự, Hạnh đồng ý với số tiền 2,5 tỷ đồng. Từ ngày 6/11-12/11/2024, ông C. đã chuyển đủ số tiền nói trên cho Hạnh.

Tuy nhiên, đến tháng 12/2024, ông L.V.C. vẫn bị cơ quan công an khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Ông L.V.C sau đó đã nhiều lần liên hệ để đòi lại tiền nhưng Hạnh liên tục hứa hẹn mà không trả. Do đó, ông C đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai.

Cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi ở của bị can. Ảnh: VKSND tỉnh Gia Lai

Tại cơ quan điều tra, Hồ Thị Mỹ Hạnh khai nhận đã sử dụng số tiền 2,5 tỷ đồng của ông L.V.C. để trả nợ cá nhân, trả lãi ngân hàng và tiêu xài.

Nhận thấy hành vi của Hồ Thị Mỹ Hạnh là đặc biệt nghiêm trọng và đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Viện KSND tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở đối với Hồ Thị Mỹ Hạnh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.