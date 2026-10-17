Khoảng 16 thanh thiếu niên mang theo tuýp sắt, dao, kiếm, vỏ chai bia, chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến đường ở Huế để quay clip đăng TikTok.

Ngày 17/10, Công an TP Huế cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ hành vi của nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo tài liệu điều tra, tối 19/9, Đ.V.T.T. (SN 2010, trú xã Phú Hồ) xem các video trên TikTok ghi lại cảnh thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, thách thức nhau để thể hiện bản thân. Sau đó, T. rủ nhiều người khác tụ tập, chạy xe và quay video đăng lên mạng xã hội.

Khoảng 22h cùng ngày, T. cùng nhóm bạn đến bãi đất gần nhà lấy 4 cây tuýp sắt dài khoảng 3m, phân phát cho các thành viên mang theo. Cả nhóm sau đó đi xe máy từ khu vực Phú Hồ đến phường Phú Bài rồi hướng về trung tâm TP Huế.

Công an triệu tập các thanh thiếu niên để phục vụ điều tra, làm rõ vụ việc. Ảnh: CACC

Khoảng 0h30 ngày 20/9, khi di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng, nhóm của T. gặp nhóm thanh thiếu niên có P.T.N. (SN 2007, trú phường Hương Trà) tham gia. Nhóm này cũng mang theo dao, kiếm, vỏ chai bia và điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách trên đường.

Hai nhóm sau đó nhập lại, với tổng số khoảng 16 người, tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến đường như Võ Văn Kiệt, Hùng Vương, Nguyễn Huệ, Hà Nội, Lê Lợi, Bà Triệu, Tố Hữu... Trong quá trình di chuyển, các đối tượng liên tục thay đổi vị trí ngồi, phương tiện, hung khí và nhặt thêm vỏ chai bia mang theo.

Nhóm này điều khiển xe với tốc độ cao, có thời điểm trên 80km/h, liên tục lạng lách, đánh võng. Hành vi trên khiến người đi đường hoảng sợ, phải né tránh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Đáng chú ý, khoảng 2h30 cùng ngày, khi quay lại khu vực vòng xuyến gần siêu thị Aeon, nhóm của T. tiếp tục truy đuổi một nhóm thanh niên chưa rõ lai lịch do nghi ngờ bị thách thức. Sau đó, các đối tượng di chuyển qua nhiều tuyến đường khác rồi giải tán.

Một số thành viên dùng điện thoại quay video, chụp ảnh cảnh chạy xe tốc độ cao, mang theo hung khí để đăng lên TikTok nhằm khoe chiến tích, thể hiện bản thân và khiêu khích các nhóm thanh thiếu niên khác.

Qua kiểm tra điện thoại thu giữ, công an phát hiện nhiều hình ảnh, video liên quan vụ việc và trích xuất dữ liệu phục vụ điều tra.

Công an TP Huế cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.