Nhóm Houthi công bố video đánh chìm tàu Eternity C. Video: BBC

Hãng thông tấn BBC dẫn tin từ cơ quan Vận hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho biết, tàu Eternity C treo cờ Liberia, do Hy Lạp vận hành, chở 25 thủy thủ đã bị hư hại đáng kể và mất toàn bộ hệ thống đẩy sau khi trúng hỏa lực từ các tàu tấn công nhỏ hôm 7/7. Cuộc tấn công tiếp diễn vào ngày 8/7 và các hoạt động tìm kiếm cứu hộ bắt đầu được triển khai vào ngày 9/7.

Nhóm Houthi tuyên bố tập kích tàu chở hàng Eternity C vì tàu này đang hướng về Israel. Nhóm đã đưa một số thủy thủ tới nơi an toàn. Đại sứ quán Mỹ tại Yemen cho biết Houthi đã bắt cóc nhiều thủy thủ, đồng thời kêu gọi nhóm trả tự do cho các con tin ngay lập tức.

Nhà chức trách Philippines cho hay, 21 thành viên thủy thủ đoàn là công dân nước này. Một thủy thủ người Nga bị thương nặng trong vụ tấn công và mất một chân.

Đây là con tàu thứ 2 bị Houthi đánh chìm trong vòng một tuần. Hôm 6/7, nhóm này phóng nhiều tên lửa và thiết bị không người lái nhằm vào tàu chở hàng Magic Seas treo cờ Liberia, do Hy Lạp vận hành. Houthi tuyên bố, tàu thuộc sở hữu của một công ty vi phạm lệnh cấm nhập cảnh vào các cảng Palestine bị chiếm đóng.

Nhóm Houthi đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh các nam giới có vũ trang lên tàu Magic Seas và gây ra một loạt vụ nổ khiến tàu chìm. Toàn bộ 22 thành viên thủy thủ đoàn của Magic Seas đã được một tàu buôn đi ngang qua cứu sống.

Kể từ tháng 11/2023, nhóm Houthi đã dùng tên lửa, tàu nhỏ và máy bay không người lái (UAV) tấn công khoảng 70 tàu thuyền tại Biển Đỏ và Vịnh Aden.