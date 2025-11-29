Quốc Thiên thăm mộ bố mẹ sau concert

Sau khi live concert SKYNOTE: The Reflection 2025 khép lại gần 1 tuần, Quốc Thiên vẫn thấy lâng lâng, dư âm cảm xúc trong lòng rất rõ, nhất là khoảnh khắc kết thúc chương trình.

Quốc Thiên có một live concert đáng nhớ bên khán giả và các đồng nghiệp. Ảnh: FBNV

"Tôi và ê-kíp đã chuẩn bị dự án này trong nhiều tháng, trải qua nhiều giai đoạn áp lực và thử thách nên khi giai điệu cuối cùng vang lên, tôi thật sự vỡ òa, tự nhủ: 'Mình đã làm được'.

Tôi đứng nhìn khán đài một lúc lâu, gần như không tin nổi gần 10 nghìn khán giả vẫn ở lại đến phút cuối cùng. Tôi rất biết ơn khán giả, ê-kíp, các đồng nghiệp đã tin tưởng và đồng hành. Và cũng trong khoảnh khắc đó, tôi thấy bản thân trưởng thành thêm một đoạn dài trên hành trình âm nhạc. SKYNOTE 2025 đã cho tôi cột mốc mà chắc chắn nhiều năm sau nhìn lại vẫn sẽ tự hào", ca sĩ kể.

Anh muốn duy trì mỗi năm tổ chức 1 concert. Ảnh: NVCC

Anh tỏ lòng trân trọng ê-kíp - từ kỹ thuật, ánh sáng, âm thanh, ban nhạc cho đến các nghệ sĩ khách mời, ai cũng mệt mỏi và căng thẳng nhưng không cho phép bản thân làm việc qua loa.

Trước nhận xét "sau đêm nhạc sự nghiệp của Quốc Thiên đã lên tầm cao mới" từ đàn chị - ca sĩ Hồ Ngọc Hà, anh lấy làm động lực để phấn đấu nhiều hơn.

Sau chương trình, anh đến thăm mộ bố mẹ, kể họ nghe về một chặng đường sự nghiệp vừa đi qua.

Rapper Tiến Đạt tự đối thoại với bản thân

Đinh Tiến Đạt vừa phát hành MV Ta còn dại khờ (sáng tác: Phạm Việt Hoàng) - bài thứ 4 trong EP Tôi 30.

Bài ballad mộc mạc, giàu tự sự, là nốt lặng cảm xúc giữa sự day dứt của Bỏ bàn tay đó ra, một chút hối tiếc trong Chia tay rồi mới biết hay vẻ gai góc, từng trải của Chí Phèo.

Câu mở đầu bài hát: "Ta đã đi qua bao nhiêu gian nan của cuộc đời..." được Tiến Đạt thể hiện nhẹ nhàng như viết nhật ký bằng âm nhạc.

Ca khúc đưa người nghe đến từng mảng ký ức, từ những ước mơ đầu tiên, cảm giác yêu đậm sâu, bao lần vấp ngã đến những "nỗi đau chưa kịp biến thành hối hận". Tinh thần bài hát không buồn bã, tiêu cực mà nhắc người nghe nhớ về những vụng dại - thứ xây đắp nên con người họ hôm nay.

MV do đạo diễn Tùng Phan thực hiện theo phong cách tối giản với ánh sáng tự nhiên, chuyển động chậm và nhịp hình tiết chế.

Ở đó, Tiến Đạt như đang đối thoại với chính mình: một người đàn ông sẵn sàng nhìn lại tuổi trẻ, thừa nhận những dại khờ và mỉm cười với những gì đã qua.

Anh chọn bài Ta còn dại khờ ở vị trí thứ 4 vì đây là điểm lắng cần thiết trong hành trình trưởng thành của một con người. Bài hát cũng phản ánh nội tâm, chiều sâu trong cảm xúc của nam rapper.

Tiến Đạt tin bất cứ ai cũng sẽ có lúc cần dừng lại để nhớ về tuổi trẻ với những giấc mơ rực lửa, bao lần vụng dại và cả những khoảnh khắc tưởng đã lãng quên.

Trích đoạn "Ta còn dại khờ"