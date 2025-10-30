Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao vụ việc một nhóm sinh viên du lịch ở Cửa Lò (Nghệ An) "tố" bị một khách sạn “chặt chém” tiền ăn, đồng thời phản ánh khách sạn tồi tàn, không có khăn tắm và nước nóng.

Theo tài khoản Facebook H.M, nhóm sinh viên khoảng 80 người đến du lịch tại biển Cửa Lò, đặt phòng tại một khách sạn trên địa bàn và đã đặt các suất ăn với giá 100.000 đồng/người.

Tuy nhiên, khi dọn lên bàn, mâm chỉ có vỏn vẹn 5 món cho 9 người gồm: rau xào, đậu sốt cà chua, thịt kho trứng cút, tôm rang và cà muối.

Phản ánh của sinh viên về khách sạn ở Cửa Lò, Nghệ An. Ảnh: Chụp màn hình

“Chúng em là sinh viên, kinh tế hạn hẹp nên 100.000 đồng/người là số tiền không nhỏ. Nhưng mâm ăn như vậy thật sự không tương xứng. Chủ quán còn nói đĩa tôm có 18 con nên đắt, trong khi với giá 700.000 đồng đã có thể đặt được mâm ăn đầy đủ hơn”, tài khoản này chia sẻ.

Ngoài ra, nhóm sinh viên còn phản ánh chất lượng khách sạn kém, không có nước nóng, không khăn tắm, chăn gối cũ và phòng ẩm mốc. “Phòng 4-5 người chỉ có một ấm điện, chưa kịp trả phòng thì chủ đã lên hỏi vì sợ bọn em lấy ấm về”, tài khoản H.M nói thêm.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, sự việc nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người nhận định, mâm cơm nói trên - nếu tính "giá ngoài chợ", thì khoảng 350.000 đồng.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Cao Minh Tú, Chủ tịch UBND phường Cửa Lò cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, phía đơn vị đã cử đoàn làm việc xuống khách sạn N.Sk để nắm bắt tình hình, làm rõ các nội dung phản ánh và có báo cáo liên quan đến sự việc.

Theo báo cáo của UBND phường Cửa Lò, kết quả xác minh cho thấy, ngày 24-26/10, có 65 sinh viên, 6 giáo viên và 2 lái xe của một trường đại học ở tỉnh Ninh Bình đến khách sạn N.Sk trên địa bàn và đặt 18 phòng ở.

Mâm cơm được sinh viên đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Giá phòng bình quân 300.000 đồng/phòng/ngày đêm. Nhóm sinh viên đặt ăn 3 bữa chính ở khách sạn với suất ăn 100.000 đồng/suất. Đoàn đặt 8 mâm ngồi 9 người (sinh viên) và 1 mâm ngồi 5 người (lái xe và giáo viên).

"Về mâm cơm nhóm sinh viên chụp lại có các món như hình đăng tải, khách phản ánh là mâm cơm 900.000 đồng, nhưng theo chủ khách sạn thì đây là mâm cơm dành cho 5 người (lái xe và giáo viên) với giá 500.000 đồng", báo cáo của phường Cửa Lò nêu.

Ngoài ra, theo UBND phường Cửa Lò, mâm cơm 900.000 đồng cho 9 người (gồm các món thịt gà xào sả-lá chanh, nem cuốn, mực xào hành tây, trứng tráng, rau muống xào, canh rau vặt), khách đã ăn gần hết mới chụp hình nên không phản ánh khách quan sự việc.

Liên quan đến phản ánh của sinh viên về việc thiếu nước nóng, chủ khách sạn giải trình do sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời, những ngày khách ở thời tiết âm u nên không đủ nhiệt. Khách sạn đã báo trước và hỗ trợ ấm điện để đun nước nóng tắm. Một số giáo viên trong đoàn có phàn nàn, nhưng sinh viên không có ý kiến.

"Về thông tin phòng bẩn, không có khăn tắm, chậu rửa mặt không có nút, đoàn kiểm tra đã đến xem xét thực tế tại các phòng khách nghỉ: cơ bản chăn, ga, gối tương đối sạch sẽ.

Về việc trong phòng không có khăn tắm, chủ khách sạn giải trình, do mùa này không có khách, khăn tắm đã cất xếp vào kho. Đoàn khách tự mang khăn tắm đi dùng, nên phòng nào cần mới mang khăn tắm qua. Về nút chậu rửa bị tút xuống dưới cuống, hư hỏng, khách sạn chưa kịp sửa chữa, khắc phục", UBND phường Cửa Lò thông tin.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Cửa Lò, sau khi trao đổi với người đăng tải sự việc lên Facebook, người này đã gỡ bài đăng, bởi không muốn vì cảm nghĩ chủ quan của mình làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Cửa Lò.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, hướng dẫn các cơ sở lưu trú, nhà hàng phục vụ khách đúng quy định, tránh để những hiểu nhầm nhỏ ảnh hưởng đến uy tín du lịch Cửa Lò”, ông Cao Minh Tú nói thêm.