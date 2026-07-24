Ngày 24/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Bá Hoàng Nam (SN 2007) 10 năm tù và Nguyễn Văn Quân (SN 2007, cùng ở Hà Nội) 5 năm tù về tội Giết người, sau vụ "thông chốt" bảo vệ sự kiện A80 khiến một cảnh sát cơ động bị thương nặng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VA

Theo cáo trạng, khoảng 11h30 ngày 21/8/2025, Công an Hà Nội huy động lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và công an địa phương làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, phân luồng giao thông phục vụ buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trên tuyến Yên Phụ - Nghi Tàm.

Sáng cùng ngày, Nam lấy chìa khóa xe máy của đồng nghiệp rồi điều khiển xe đến gặp Quân. Cả hai không đội mũ bảo hiểm, chở nhau từ xã Tiến Thắng qua cầu Nhật Tân đến khu vực Hồ Tây với tốc độ 70-80 km/h, nhiều lần không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Đến khu vực ngã ba Yên Phụ - Nghi Tàm, mặc dù thấy lực lượng chức năng dựng barie, phân luồng và liên tục ra hiệu lệnh dừng xe, Nam vẫn điều khiển xe lạng lách, đánh võng, nhiều lần "thông chốt". Quân ngồi sau ôm eo Nam, phấn khích reo hò khi xe lao qua khu vực đông người.

Khi đến chốt trước số nhà 336A đường Nghi Tàm, thấy Nam tiếp tục lao tới, anh Lê Đình Công (SN 1991), cán bộ Phòng CSCĐ Công an Hà Nội, kéo barie ra chặn trước đầu xe. Tuy nhiên, Nam vẫn điều khiển xe máy tông thẳng vào anh Công, khiến nạn nhân văng khoảng 5m, bất tỉnh. Nam và Quân cũng ngã xuống đường sau cú va chạm.

Theo kết luận giám định, anh Công bị chấn thương vùng mặt, mũi và chấn thương sọ não. Nhờ được cấp cứu kịp thời, nạn nhân không tử vong nhưng bị tổn hại 73% sức khỏe.

Xét hành vi của các bị cáo có tính chất đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm tính mạng người thi hành công vụ, HĐXX tuyên phạt Nam 10 năm tù và Quân 5 năm tù cùng về tội Giết người.