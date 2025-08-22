Ngày 22/8, Công an xã An Viễn (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa bắt giữ 7 thanh thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi để điều tra về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: H.N

Theo điều tra ban đầu, sáng 16/8, em Đ.P.S.H. (16 tuổi, ngụ xã An Viễn) đi xe đạp điện đến nhà bạn ở ấp Tân Phát thì bất ngờ bị một nhóm 7 đối tượng khống chế, lôi ra ngoài và đánh nhiều lần vào người.

Sau đó, nhóm này ép H. về nhà của Trần Phạm Đăng Khoa (18 tuổi, ngụ xã An Viễn).

Tại đây, H. tiếp tục bị hành hung và buộc phải ký vào giấy vay nợ của G.B. (16 tuổi, ngụ xã Trảng Bom) với số tiền 3 triệu đồng, ghi lãi suất 0%. Do lo sợ bị đánh tiếp, H. đành ký giấy đưa cho B. và được thả về.

Gia đình H. sau đó đã đưa em đến Công an xã An Viễn trình báo.

Làm việc với công an, H. cho biết trước đó có vay B. 500.000 đồng và đã trả nhiều lần nhưng chưa hết. Tuy nhiên, B. tự ý tính lãi thành 3 triệu đồng và cùng đồng bọn tổ chức bắt giữ để buộc H. ký giấy vay tiền.

Vào cuộc điều tra, lực lượng công an xã xác định và bắt giữ 7 đối tượng liên quan. Tại cơ quan điều tra, các thanh thiếu niên thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an xã An Viễn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.