Ngày 7/4, Công an phường Phước Hậu (tỉnh Vĩnh Long) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vụ việc có dấu hiệu “gây rối trật tự công cộng” và “Huỷ hoại hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản”, liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh chặn đầu ô tô, đập kính chắn gió giữa đường.

Hình ảnh chụp lại từ clip

Theo xác minh ban đầu, khoảng 20h05 ngày 5/4, anh N.T.Tr. (21 tuổi, ngụ xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển ô tô chở theo một cô gái 18 tuổi, lưu thông từ cổng chào Vĩnh Long về cầu Phạm Thái Bường.

Khi đến khu vực đầu hẻm 11, có 3 thanh niên đi trên 3 xe máy chạy cùng chiều áp sát, chặn lại. Sau đó, 2 thanh niên tiến đến định mở cửa xe nhưng không được do anh Tr. đã khóa từ bên trong.

Tiếp đó, một người dùng vật cứng đập vào kính chắn gió khiến kính vỡ, một người khác dùng chân đạp vào phần đầu xe. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 12 triệu đồng. Gây án xong, cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Vào cuộc điều tra, công an đã triệu tập Nguyễn Tấn Phát (41 tuổi, ngụ phường Thanh Đức) và Phạm Tiến Hùng (34 tuổi, ngụ phường Long Châu) – hai nghi phạm chính.

Lực lượng công an dựng lại hiện trường vụ việc. Ảnh: T.X

Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng khai nhận khoảng 20h cùng ngày, sau khi hát karaoke đã điều khiển xe máy theo hướng cầu Phạm Thái Bường. Trong lúc di chuyển, hai xe chạy song song, lấn ra giữa tim đường phía trước ô tô do anh Tr. điều khiển.

Khi anh Tr. bấm còi, Phát và Hùng cho rằng bị "kiếm chuyện" nên đuổi theo. Đến khu vực đầu hẻm 11, gần Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, cả hai chặn đầu ô tô và yêu cầu anh Tr. xuống xe nói chuyện.

Do anh Tr. không xuống xe, Phát dùng chân đạp vào đầu ô tô, còn Hùng dùng móc khóa đập vỡ kính chắn gió bên trái, rồi cả hai chửi anh Tr., sau đó rời đi.

Làm việc với cơ quan công an, Phát và Hùng khai chỉ có hai người trực tiếp tham gia vụ việc. Người đi xe máy dừng phía trước ô tô chủ yếu đứng xem, không rõ danh tính và không liên quan đến hành vi đập phá.