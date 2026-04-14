Ngày 14/4, tại họp báo quý 1/2026 của UBND TP Cần Thơ, Thượng tá Âu Sơn Vũ - Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, đại diện Công an TP đã thông tin về vụ dàn cảnh cướp giật tài sản của du khách xảy ra tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp - Công ty Tân Huê Viên (xã An Ninh).

Theo Thượng tá Âu Sơn Vũ, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 27/34 đối tượng về hành vi “cướp giật tài sản”, đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam và các hình thức ngăn chặn cần thiết. Công an đang truy tìm 7 đối tượng còn lại.

Thượng tá Âu Sơn Vũ, đại diện Công an TP Cần Thơ trả lời báo chí tại cuộc họp. Ảnh: H.T

Thượng tá Âu Sơn Vũ cho biết thêm, vụ việc nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo TP Cần Thơ. Các đối tượng trong vụ án này chủ yếu cư trú tại Cần Thơ, số còn lại đến từ các địa phương như An Giang, Đồng Tháp.

Nhóm này hoạt động có tổ chức, mang tính chuyên nghiệp, phân công vai trò cụ thể. Các đối tượng thường theo dõi thông tin về các sự kiện, lễ hội đông người để lợi dụng sơ hở, thực hiện hành vi cướp giật.

Công an TP đang tiếp tục thông báo, mời các bị hại đến làm việc nhằm phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động lễ hội, nơi đông người; hạn chế mang theo, đeo tài sản có giá trị để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Công an TP kêu gọi các đối tượng còn lại sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.