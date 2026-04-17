CLIP: Bầu trời tối đen vào ban ngày ở Quảng Ninh:

Sáng 17/4, tại nhiều khu vực ở Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ninh, trời bất ngờ tối sầm như ban đêm, nhiều người phải bật đèn xe để di chuyển giữa ban ngày.

8h sáng ngày 17/4 tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, bầu trời tối sầm bất thường như đang ban đêm. Ảnh Kun Mon

Khung cảnh đường phố phường Bắc Giang chìm trong bóng tối dù đã bước sang giờ cao điểm buổi sáng. Ảnh Kun Mon

Hiện tượng thời tiết lạ khiến ánh sáng ban ngày gần như biến mất. Ảnh Kun Mon

Tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, người dân phải bật đèn xe vì trời tối.

Các tòa nhà và tuyến phố chìm trong màn đen dày đặc vào lúc 9 giờ sáng. Ảnh Kun Mon

Bầu trời u ám bao phủ toàn thành phố, tạo nên khung cảnh hiếm thấy giữa ban ngày.

Người dân ngạc nhiên ghi lại khoảnh khắc hiếm gặp khi trời sáng mà như đêm. Ảnh Kun Mon

Mây đen dày đặc che kín, ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua.

Tương tự, vào lúc 8h tại phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, bầu trời tối đen như ban đêm.

Đường phố tại phường Phổ Yên, Thái Nguyên cũng bao phủ một màn đen.

Tại Quảng Ninh, vào gần 11h cùng ngày xuất hiện cơn giông kéo đến rất nhanh, bầu trời nhanh chóng chuyển sang tối. Nhiều phương tiện phải bật đèn khi di chuyển trên đường, nhiều nhà dân phải bật điện để sinh hoạt.

Ghi nhận tại phường Hạ Long, Quảng Ninh.

