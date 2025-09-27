Ngày 27/9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong vụ án rửa tiền quy mô lớn, diễn ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành năm 2023 - 2024.

Trong số này, 9 bị cáo bị truy tố tội rửa tiền gồm: Nguyễn Thị Thanh Huyền (1999, TPHCM), Hạ Thị Thu Hiền (1995), Lê Văn Xuân (1985), Nguyễn Viết Lãm (1996), Nguyễn Văn Tốn (1996), Quách Việt Tuấn (1996), Nguyễn Đình Học (1996), Nguyễn Thị Hạnh (1996, cùng ở Hà Nội) và Nguyễn Đình Hải (1996, Bắc Ninh).

Hai bị cáo Ngô Duy Khánh (1998, Vĩnh Long) và Hà Thị Trang (1994, TPHCM) bị truy tố tội "Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng".

Theo cáo trạng, tháng 9/2023, Khánh quen một người Campuchia tên Oliver qua Facebook. Oliver thuê Khánh mở và thu gom tài khoản ngân hàng để bán với giá 4 triệu đồng/6 tài khoản.

Trong ba tháng, Khánh mở 6 tài khoản và lôi kéo 9 người khác mở thêm 32 tài khoản, hưởng lợi 13 triệu đồng. Trang cũng tham gia, đứng tên 6 tài khoản và lôi kéo người khác mở 23 tài khoản, thu lời 8,5 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Các tài khoản này được nhóm tội phạm sử dụng để hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt từ nhiều phi vụ lừa đảo. Từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024, các đối tượng lừa đảo đã lấy đi hơn 30 tỷ đồng của 7 nạn nhân. Số tiền sau đó được chuyển cho nhóm của Trần Thị Linh (1993, Hà Nội) – kẻ cầm đầu, hiện đã bỏ trốn.

Nhóm Linh nhận tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng, phân tán qua nhiều kênh khác nhau rồi mua tiền điện tử USDT để che giấu nguồn gốc phạm pháp. Chỉ trong 10 ngày (15-24/1/2024), nhóm này đã nhận hơn 19 tỷ đồng, chuyển cho các nhóm Huyền, Xuân, Lãm và Tốn để đổi sang USDT.

Dù biết rõ nguồn tiền bất hợp pháp, các bị cáo vẫn cố tình giao dịch. Trước đó, nhiều người trong nhóm từng bị công an triệu tập vì dính đến các giao dịch đáng ngờ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Huyền 8 năm tù. Các bị cáo khác trong nhóm rửa tiền nhận từ 5 năm đến 7 năm 6 tháng tù. Ngô Duy Khánh bị tuyên 30 tháng cải tạo không giam giữ, Hà Thị Trang 24 tháng tù.