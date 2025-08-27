Ngày 24/8 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây lừa đảo hoạt động từ Campuchia, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số 7 đối tượng bị khởi tố có đối tượng Nguyễn Quang Trường (SN 1993, Hà Nội), bị bắt về tội “Rửa tiền”.

Ảnh: FBNV

Người này thường được biết đến với biệt danh “Quang Trường Diamond” nhờ những bài viết và clip lan truyền trên mạng xã hội, trong đó tập trung vào hình ảnh một doanh nhân trẻ có cuộc sống xa hoa, làm chủ cửa hàng kim cương và sở hữu nhiều siêu xe, xe sang đắt tiền.

Nổi bật trong số đó là chiếc Lamborghini Urus S màu vàng. Siêu xe này thường xuyên xuất hiện cùng Trường kể từ khi chiếc xe được giao đến tay đại gia rửa tiền này vào hồi tháng 8/2024. Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, đây là xe nhập khẩu chính hãng, có giá lăn bánh hơn 16 tỷ đồng. Riêng biển số 30K-993.66 của xe có giá 70 triệu đồng trên trang chủ công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam.

Tuy không phải chiếc Urus S đầu tiên cập bến nước ta, song chiếc xe này vẫn là một trong số ít chiếc Urus S tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Ngoại thất xe mang màu vàng đặc trưng của thương hiệu siêu xe Italy. Các chi tiết như ốp sườn, bộ chia gió, cản sau, khe gió nắp capo làm bằng vật liệu composite sơn đen. Tất cả đều là trang bị tiêu chuẩn, khác với tùy chọn làm từ sợi carbon.

Xe có tùy chọn bộ mâm 5 chấu kép dạng chữ Y, bề mặt phay sáng và bên trong sơn đen, mang kích thước 22 inch. Phía sau nổi bật với cùm phanh màu vàng, tạo phong cách “tông xuyệt tông” với tổng thể xe. Tùy chọn mâm xe này có giá không dưới 150 triệu đồng.

So với bản Urus Performante có giá 16,5 tỷ đồng, thiết kế Urus S “hiền” hơn do lược bớt một số chi tiết ở ngoại thất và giảm hiệu năng. Cản trước bỏ líp cỡ lớn, đuôi xe thiết cánh gió trên mui. Hệ thống ống xả trên chiếc siêu SUV của đối tượng Nguyễn Quang Trường là loại ống xả tiêu chuẩn, viền thép không gỉ.

Lamborghini Urus S được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 657 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Sức mạnh được truyền đến bốn bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp. Nhờ đó, chiếc siêu SUV có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,5 giây cùng tốc độ tối đa 305 km/h.

Ảnh: FBNV

Ngoài chiếc Lamborghini Urus S trị giá 16 tỷ đồng, Nguyễn Quang Trường còn sở hữu một số xe sang như Mercedes-Benz S 450 Luxury đời 2018 (hiện có giá khoảng 2 tỷ trên thị trường xe cũ), Porsche Panamera Excutive đời 2021 (giá khoảng 5 tỷ đồng trên thị trường xe cũ). Hai xe trên được người này rao bán hồi tháng 7 vừa qua, song chưa rõ đã tìm được chủ mới hay chưa.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!