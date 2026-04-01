Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) nhấn mạnh, con số này chưa từng được ghi nhận từ năm 2024 trở về trước. Trong khi cao điểm nắng nóng giữa tháng 5/2025 mới bắt đầu ghi nhận sản lượng vượt ngưỡng 1 tỷ kWh/ngày, cho thấy nhu cầu sử dụng điện tăng cao rõ rệt qua các năm.

Cụ thể, công suất cực đại hệ thống điện quốc gia đạt 48.789 MW (thời điểm 15h55 ngày 31/3), tăng 2.512 MW, tương đương với 5,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Sản lượng điện toàn quốc đạt 1.004,7 triệu kWh, tăng hơn 69 triệu kWh (+7,4%) so với cùng kỳ năm 2025.

Sản lượng điện tiêu thụ các miền Bắc, Trung, Nam lần lượt đạt 464 triệu kWh, 95 triệu kWh và 444 triệu kWh. Trong đó, miền Bắc tăng hơn 49 triệu kWh, tương đương với 11,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Dù nhu cầu tăng cao, song NSMO cho biết, hệ thống điện quốc gia trong ngày được vận hành an toàn, ổn định, các nguồn điện được huy động tối ưu, đảm bảo cung ứng điện liên tục, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao trong bối cảnh bước vào các tháng mùa khô.

Lần đầu tiên trong năm 2026 sản lượng tiêu thụ điện vượt 1 tỷ kWh/ngày.

Dù vậy, để đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn cũng như tối ưu hóa chi phí cho người sử dụng, NSMO khuyến cáo cộng đồng nên áp dụng các giải pháp tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Khuyến nghị này đặc biệt quan trọng trong thời điểm cao điểm mùa khô năm 2026, dự kiến kéo dài từ cuối tháng 4 đến tháng 8/2026. Trước mắt, trong đợt nắng nóng diện rộng sắp tới (từ ngày 7–14/4) với nền nhiệt độ phổ biến từ 36-38°C, một số nơi có thể vượt quá 39°C.

Lý giải về nhu cầu sử dụng điện tăng cao, trước đó NSMO cho hay, nhu cầu phụ tải điện tiếp tục tăng mạnh theo đà phục hồi và phát triển kinh tế. Chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, phụ tải toàn quốc đã tăng khoảng 7,1%, riêng miền Bắc tăng tới 9,7%.

Dự báo trong các tháng cao điểm, công suất có thể tăng trên 12%, sản lượng tăng từ 10-12%, tiềm ẩn nguy cơ lập đỉnh mới so với năm 2025.

Ngoài ra, thực hiện các chính sách thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh của Chính phủ, số lượng xe điện tại Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, kéo theo nhu cầu điện cho sạc xe ngày càng tăng.

Xu hướng sạc xe điện tập trung vào buổi tối của xe cá nhân, cùng với tần suất sạc liên tục trong ngày của nhóm xe dịch vụ, tạo thêm áp lực lên nhiều khung giờ cao điểm của hệ thống, đặc biệt trong mùa khô khi nhu cầu làm mát cũng tăng cao.

Không chỉ vậy, việc đảm bảo nhiên liệu cho phát điện cũng đối mặt nhiều rủi ro. Biến động địa chính trị toàn cầu ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng LNG và than nhập khẩu.

Hạ tầng lưới điện cũng đang chịu áp lực lớn khi một số đường dây 500kV đã vận hành đầy tải hoặc quá tải. Tiến độ các dự án lưới điện trọng điểm, đặc biệt tại miền Bắc, cùng với hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), tụ bù còn chậm so với kế hoạch, làm gia tăng thách thức trong vận hành hệ thống.

Do đó, NSMO kiến nghị nâng cấp hạ tầng kho LNG, thúc đẩy các dự án mới và huy động linh hoạt nguồn khí nhằm đáp ứng nhu cầu phát điện; tăng cường huy động nhiệt điện than và tối ưu nguồn thủy điện, hoàn thiện cơ chế vận hành hồ chứa; đẩy nhanh phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) ngay trong 2026, đặc biệt cho khu vực miền Bắc; đẩy nhanh tụ bù và tính toán ưu tiên các trạm; thúc đẩy tiến độ các dự án lưới điện...

Bên cạnh đó, NSMO và các chi nhánh đã và đang phối hợp chặt chẽ với các Tổng công ty Điện lực để thực hiện rà soát, phân loại, thống kê, triển khai các giải pháp dịch chuyển phụ tải của các đơn vị. Đồng thời, tính toán các kịch bản khác nhau của phụ tải cũng như phục vụ cắt điện thi công các công trình lưới điện trọng điểm, đặc biệt đối với lưới điện khu vực miền Bắc.