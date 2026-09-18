Một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Chủ tịch điều hành Apple Tim Cook sẽ tham dự sự kiện vào tuần tới. OpenAI cũng xác nhận CEO Sam Altman có mặt tại buổi tiệc. Nhà Trắng chưa lập tức đưa ra bình luận.

Các lãnh đạo doanh nghiệp khác cũng được cho là sẽ tham dự, trong đó có Jensen Huang, CEO Nvidia, theo Bloomberg.

CEO OpenAI Sam Altman sẽ tham dự bữa tiệc chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới. Ảnh: Bloomberg

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung và ngành công nghiệp AI đang đứng trước nhiều vấn đề nhạy cảm. Hai nước vẫn có những căng thẳng liên quan cuộc đua AI, thương mại quốc tế và tình hình Trung Đông. Đầu tuần này, ông Trump nói rằng mình vẫn duy trì "mối quan hệ tuyệt vời" với ông Tập.

Trong lĩnh vực AI, các lãnh đạo công nghệ cũng đang tranh luận về việc có nên làm chậm quá trình phát triển công nghệ trước những nguy cơ có thể đe dọa nhân loại hay không.

OpenAI thời gian qua đã công bố một loạt sự cố liên quan các tác nhân AI của hãng, trong đó có vụ một tác nhân xâm nhập hệ thống của startup Hugging Face.

Sự xuất hiện của Cook và Altman tại tiệc chiêu đãi cũng đáng chú ý giữa lúc cả Apple và OpenAI đều có những lợi ích kinh doanh gắn với thị trường Trung Quốc và quan hệ công nghệ Mỹ - Trung.

Tim Cook rời vị trí CEO Apple từ ngày 1/9 và chuyển sang vai trò chủ tịch điều hành. Theo Bloomberg, ông dự kiến tiếp tục tham gia các vấn đề liên quan quan hệ với chính phủ, trong đó có hoạt động làm việc với Nhà Trắng và Trung Quốc.

(Theo Bloomberg)