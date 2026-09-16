Cuộc gọi diễn ra hôm 14/9 tại All-In Summit, khi Jensen Huang đang trên sân khấu. CEO Nvidia nhận điện thoại và bật loa ngoài để những người tham dự cùng nghe.

“Tôi nói với các bạn, tất cả chỉ là một trò lừa”, Tổng thống Donald Trump nói, theo video được một người tham dự đăng trên mạng xã hội. Ông cho rằng các trung tâm dữ liệu “rất tốt”, đồng thời giúp người dân và các bang của Mỹ trở nên giàu có hơn.

Phát biểu của người đứng đầu nước Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Washington đang tranh luận gay gắt về tốc độ phát triển AI và việc xây dựng hàng loạt trung tâm dữ liệu phục vụ các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Ông Trump những ngày qua liên tục lên tiếng về tranh luận quanh AI, sau khi Dario Amodei, CEO Anthropic, đề xuất ngành công nghệ chủ động làm chậm tốc độ phát triển các mô hình AI.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định trung tâm dữ liệu rất tốt và giúp người Mỹ giầu có hơn. Ảnh: Bloomberg

Trong một bài viết cuối tuần, Amodei cảnh báo tốc độ phát triển AI đang nhanh chóng gia tăng và cho rằng ngành này cần có cách tiếp cận thận trọng hơn.

Quan điểm này nhận được sự ủng hộ của CEO OpenAI Sam Altman và CEO SpaceX Elon Musk.

Tổng thống Mỹ trước đó đăng nhiều bài viết trên mạng xã hội Truth Social chỉ trích những người lo ngại về AI và các trung tâm dữ liệu.

Ông gọi những cảnh báo gần đây về AI là “trò lừa” và “một vụ lừa đảo”, đồng thời cho rằng Mỹ không cần thêm các quy định về AI.

Theo ông chủ Nhà Trắng, việc một số người kêu gọi làm chậm tốc độ xây dựng trung tâm dữ liệu chỉ xuất phát từ thực tế Mỹ đang dẫn đầu các quốc gia khác về tốc độ phát triển hạ tầng AI.

Lo ngại về tác động của AI đối với việc làm và phản đối xây dựng trung tâm dữ liệu cũng ngày càng được đặt trong cùng một cuộc tranh luận.

Các trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng lớn điện năng, nước và đất đai, trong khi nhiều mô hình AI đòi hỏi năng lực tính toán ngày càng lớn.

Trong cuộc điện thoại với Huang, ông Trump tiếp tục bảo vệ việc mở rộng hạ tầng AI. “Các trung tâm dữ liệu là dầu mỏ của 20, 25 năm tới”, ông nói.

Huang hiện đứng đầu Nvidia, công ty cung cấp phần lớn chip xử lý đồ họa được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu AI. Nhu cầu đối với các bộ xử lý này tăng mạnh khi các công ty công nghệ đẩy nhanh việc xây dựng hạ tầng phục vụ AI.

Ông Trump và Huang đã nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ.

Cuộc gọi hôm 14/9 cho thấy mối quan hệ ngày càng gần gũi giữa hai người, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng lớn của AI trong chiến lược kinh tế và công nghệ của Mỹ.

“Tôi ủng hộ ông đến cùng”, Tổng thống nói với Huang.

Ông cũng cho rằng những người phản đối xây dựng trung tâm dữ liệu đang “vô tình tiếp tay cho rất nhiều người không muốn điều đó xảy ra”, đồng thời ám chỉ những phản đối này có thể bắt nguồn từ Trung Quốc. “Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra”, ông Trump nói.

“Đúng vậy”, Huang đáp. “Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra, thưa ngài”.

Chamath Palihapitiya, một trong những người dẫn chương trình của hội nghị, sau đó đăng video cuộc gọi lên X.

Nvidia chưa đưa ra bình luận về cuộc gọi.

(Theo CNBC)