“Thứ duy nhất AI cần để kiểm soát hay đặt ‘hàng rào’ là một tổng thống MẠNH MẼ VÀ THÔNG MINH (IQ cao!). Nước Mỹ có điều đó, hơn hẳn!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông cũng chỉ trích Amodei, cho rằng chính quyền của mình đã ngăn những người trong ngành AI thực hiện “những điều xấu hoặc có khả năng gây hại”.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều lãnh đạo trong ngành công nghệ cảnh báo về rủi ro khi AI phát triển quá nhanh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích lời kêu gọi giảm tốc độ phát triển AI. Ảnh: Bloomberg

CEO Anthropic kêu gọi giảm tốc AI

Ngày 12/9, Amodei đăng bài viết có tiêu đề “We Must Pace the Frontier”, trong đó kêu gọi các công ty AI phát triển những mô hình tiên tiến nhất chậm hơn nhằm “giảm nguy cơ xảy ra điều gì đó nghiêm trọng”.

Theo CEO Anthropic, tốc độ phát triển hiện nay có thể khiến các công ty không đủ thời gian để đánh giá và kiểm soát những rủi ro do các hệ thống AI ngày càng mạnh gây ra.

Lời kêu gọi của Amodei nhận được sự đồng tình từ một số lãnh đạo công nghệ. CEO OpenAI Sam Altman và CEO SpaceX Elon Musk cuối tuần qua đều bày tỏ ủng hộ việc cân nhắc tốc độ phát triển AI.

Trước đó, Jacob Coxon, một cựu nhà nghiên cứu của Anthropic, đã nghỉ việc và cảnh báo AI có thể “giết tất cả chúng ta vào cuối thập kỷ này”. Người này cũng cáo buộc OpenAI và Anthropic đang “đánh cược với mạng sống của chúng ta”.

Trong khi đó, chính quyền Trump tiếp tục thúc đẩy tốc độ phát triển AI tại Mỹ, trong đó có việc khuyến khích xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Washington coi năng lực AI là yếu tố quan trọng trong cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc.

Trump hôm 12/9 tuyên bố Mỹ đang dẫn trước Trung Quốc về AI. “Và thẳng thắn mà nói, tôi muốn duy trì điều đó, bởi ai chiến thắng trong AI sẽ chiến thắng”, ông nói.

Trong bài đăng ngày 14/9, Trump cho rằng các công ty AI hiện đã nằm trong phạm vi kiểm soát đủ lớn của chính phủ.

“Chúng ta đã có quyền lực HÌNH SỰ và QUẢN LÝ rất lớn đối với những công ty này!”, ông viết, đồng thời cáo buộc đang tồn tại một “âm mưu bệnh hoạn” nhằm chống lại AI và các trung tâm dữ liệu.

Mỹ tranh luận về cách quản lý AI

David Sacks, người phụ trách chính sách AI của Nhà Trắng, cũng phản đối lời kêu gọi giảm tốc của Amodei.

Sau bài viết của CEO Anthropic, Sacks cho rằng các công ty công nghệ nên tự điều chỉnh tốc độ phát triển AI thay vì chờ chính phủ can thiệp.

“Đừng giả vờ rằng động cơ giảm tốc hoàn toàn là vì lợi ích chung”, Sacks viết trên X. Theo ông, các công ty AI đang đối mặt với rủi ro trách nhiệm sản phẩm rất lớn nếu công nghệ của họ tạo điều kiện cho một cuộc tấn công mạng nghiêm trọng. Thị trường cũng có thể trừng phạt những mô hình hoạt động khó dự đoán hoặc thực hiện các hành động trái phép.

Khả năng Quốc hội Mỹ thông qua một đạo luật mới về AI trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 được đánh giá thấp. Hạ viện dự kiến rời Washington vào ngày 17/9 và các nghị sĩ sẽ trở về địa phương cho đến tháng 10.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cũng hạ thấp khả năng cần một đạo luật khẩn cấp để kiểm soát AI.

“Nếu Quốc hội vội vàng tổ chức một phiên họp khẩn cấp để cố gắng quản lý AI, chúng ta sẽ thua Trung Quốc. Đó là mối đe dọa đối với mọi người dân Mỹ”, Johnson nói trên CNN ngày 13/9.

Theo ông, Mỹ không nên hoảng loạn trước công nghệ mới mà cần xử lý AI tương tự những công nghệ từng xuất hiện trước đây, đồng thời bảo đảm phát triển có trách nhiệm nhưng không “bóp nghẹt đổi mới của Mỹ”.

(Theo CNBC)