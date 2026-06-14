Vân Sơn

Danh hài Vân Sơn đã bên cạnh người vợ kín tiếng suốt 36 năm. Ở tuổi 65, khi trở về Việt Nam đóng phim sau 25 năm vắng bóng, ông mới hiếm hoi chia sẻ về hôn nhân.

Vân Sơn và vợ.

Với Vân Sơn, mạng xã hội hay truyền thông không phải nơi để chia sẻ chuyện riêng tư. Khi được hỏi liệu vợ có bị thiệt thòi vì bị "giấu" kỹ như vậy, ông chỉ cười và cho rằng đó là lựa chọn của cả hai. Hai con trai của danh hài sinh ra và lớn lên tại Mỹ nhưng nói tiếng Việt rất tốt nhờ quy định trong nhà là phải dùng tiếng Việt. Vân Sơn tự hào khi 2 con đều thành tài, là người tốt.

Vân Sơn hay đùa muốn giữ hôn nhân được lâu dài, vợ chồng phải biết nhảy Cha-cha-cha - tức phải biết tiến lùi đúng lúc.

Vũ Hà

Đây là trường hợp giấu vợ vì lý do đặc biệt nhất. Cặp đôi kết hôn từ thập niên 1990 và đã bên nhau hơn 30 năm nhưng đến khoảng năm 2013, Vũ Hà mới công khai vợ trước truyền thông.

Vũ Hà và vợ.

Vũ Hà gặp vợ - chị Huyền Vân - trong một chương trình ca nhạc tổ chức tại Vũng Tàu. Thời điểm đó, Huyền Vân là một ca sĩ có chút tên tuổi tại Đà Nẵng còn Vũ Hà mới vào nghề, công việc chính là thợ cắt tóc. Năm ấy, Vũ Hà 24 tuổi, còn Huyền Vân 32 tuổi. Đều bị tổn thương do đổ vỡ trong tình yêu, hai người đến với nhau bằng sự chia sẻ và đồng cảm.

Chênh nhau 8 tuổi, vợ lớn hơn và có kinh tế vững vàng hơn, cả 2 bị phản đối từ hai phía gia đình. Cũng vì cái tiếng "đào mỏ" đó mà suốt mấy chục năm, Vũ Hà giấu chuyện mình đã có gia đình. Phải tới khi tính chuyện từ bỏ showbiz, Vũ Hà mới tuyên bố sự thật này, cũng là cho vợ một danh phận trước công chúng. Chung sống nhiều năm nhưng cả 2 chưa từng tổ chức một hôn lễ đúng nghĩa. Họ lặng lẽ đăng ký kết hôn rồi chụp ảnh cưới khá đơn giản.

Hai người từng mơ về tổ ấm với những đứa trẻ nhưng không có duyên con cái khi bà xã liên tục sảy thai. Sau biến cố đau buồn, Vũ Hà và vợ dần nguôi ngoai. Nam ca sĩ cũng nhận một người cháu bên nhà vợ về chăm sóc như con ruột thịt.

Trung Dũng

Tháng 9/2014, khi xuất hiện hàng loạt tin đồn về giới tính của diễn viên Trung Dũng. Sau khi đóng phim Lạc giới, anh bất ngờ tiết lộ đã có vợ và con 8 tuổi đang ở Mỹ. Nam diễn viên cho biết bà xã làm ngoài ngành giải trí và là người của gia đình. Nhưng điều gây sốc hơn là anh đã giữ kín điều này suốt 8 năm, đồng nghĩa với việc con trai anh đã chào đời khi khán giả vẫn tưởng anh độc thân.

Diễn viên Trung Dũng

Chưa đầy 2 năm sau khi công khai, cú sốc tiếp theo ập đến: Trung Dũng thông báo đã ly hôn. Từ lúc xác nhận có vợ con đến khi thông báo tan vỡ, Trung Dũng không chia sẻ bất kỳ hình ảnh nào liên quan tới vợ. Nam diễn viên chẳng để lộ chi tiết nào liên quan đến bà xã, anh chỉ cho biết đây là một "fan cứng" và cả hai có con ngoài ý muốn.

Hệ lụy đau lòng nhất là người cũ đã đưa con sang Mỹ sinh sống vì không muốn Trung Dũng gặp gỡ con. Trung Dũng từng nói: "Trong showbiz nhiều người như vậy, con cái bị ngăn cấm nên không gặp được bố mẹ". Hiện ở tuổi 50, anh sống độc thân và danh tính vợ cũ đến nay vẫn là bí ẩn tuyệt đối.

Vĩnh Thụy

Tháng 10/2023, siêu mẫu Vĩnh Thụy bất ngờ tổ chức đám hỏi hoành tráng tại TPHCM, sau đó tổ chức hôn lễ ở Đà Lạt vào ngày 2/12/2023. Ảnh cưới của cặp đôi chỉ lộ đúng 2 khoảnh khắc do khách mời đăng tải, còn Vĩnh Thụy quyết không công khai khoảnh khắc rõ gương mặt của bà xã.

Vĩnh Thụy và vợ.

Bà xã của siêu mẫu Vĩnh Thụy là ái nữ của một đại gia bất động sản nổi tiếng giàu có tại Đà Lạt. Dù không hoạt động trong làng giải trí nhưng cô sở hữu học vấn nổi trội khi từng du học tại Singapore và hiện đã trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp kinh doanh.

Hơn 2 năm sau khi kết hôn, những lần Vĩnh Thụy chia sẻ về vợ trên mạng xã hội chỉ đếm trên đầu ngón tay - toàn nắm tay, bóng lưng hoặc che mặt vợ. Siêu mẫu ngày càng sống kín tiếng, ít khi cập nhật mạng xã hội. Tuy nhiên, trong những khoảnh khắc hiếm hoi được chia sẻ, anh vẫn dành những lời tình cảm ngọt ngào cho bà xã.

Quốc Huy

Quốc Huy sinh năm 1986 tại Cần Thơ, quen thuộc với khán giả phía Nam qua hàng loạt phim truyền hình và gần đây gây chú ý với vai nam chính trong Thám Tử Kiên của đạo diễn Victor Vũ. Ít ai biết anh đã có vợ suốt hơn 1 thập kỷ.

Quốc Huy bên vợ.

Nam diễn viên chia sẻ lý do: "Tôi không muốn để gia đình xuất hiện trên truyền thông và mọi người biết quá nhiều về đời tư của mình. Vợ tôi cũng kín tiếng, không thích những nơi đông người dù cô ấy là người góp ý rất nhiều từ diễn xuất đến hình ảnh cá nhân".

Bà xã anh làm trong ngành hội họa và chưa bao giờ ghen tuông khi chồng đóng cảnh tình cảm với đồng nghiệp nữ. Thời gian đầu, Quốc Huy còn chủ động đưa vợ lên đoàn phim để hiểu rõ công việc, cách góc máy quay "ăn gian" sao cho chân thật nhất. Khi đã tin tưởng, cô hoàn toàn yên tâm để chồng tập trung cho sự nghiệp.

Dù được bố mẹ, bạn bè thúc giục, vợ chồng Quốc Huy không nghĩ ngợi hay chạnh lòng về việc chưa có con. Với anh, quãng đường nuôi dạy một đứa bé không dễ dàng và muốn mình là người bố có trách nhiệm với cuộc đời của các con.

Lân Nhã

Lân Nhã sinh năm 1986, lọt top 4 Vietnam Idol 2010. Anh chọn cách sống hoàn toàn đối lập với showbiz: sân khấu là của khán giả, gia đình là của riêng mình.

Ca sĩ Lân Nhã

Trong khoảng thời gian tạm dừng sự nghiệp âm nhạc, Lân Nhã đã âm thầm kết hôn cùng cô bạn thân hồi đại học. Vợ anh không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, từng là nhân viên ngân hàng, sau khi kết hôn và có hai con, cô quyết định ở nhà kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Trả lời về lý do giấu kín chuyện đã kết hôn và có 2 con gái, Lân Nhã tâm sự: "Tôi nghĩ chuyện gia đình là góc riêng tư không cần phải thông báo rộng rãi". Anh cho biết đã kết hôn từ năm 2014 và vẫn nợ vợ một đám cưới.

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu