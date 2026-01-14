Sau thành công của triển lãm Sự hiện ra/ Sự biến mất/Không gian tại Hà Nội, họa sĩ Nguyễn Trung Hiếu sẽ ra mắt triển lãm cá nhân Không ở lại tại TPHCM ngày 16/1 tới, tiếp tục giới thiệu loạt tranh nude đen trắng và màu được thực hiện hơn 5 năm.

Phụ nữ trong tranh không có danh tính rõ ràng nhưng luôn đẹp trong khoảnh khắc họ chọn xuất hiện.

Họa sĩ không chủ ý gọi đây là tranh nude, dù không phủ nhận. Tranh của Nguyễn Trung Hiếu trò chuyện trực tiếp với người xem, khiến họ dừng lại lâu hơn. Những phần cơ thể hiện ra bị chi phối bởi ánh sáng và chuyển động - một sự biến đổi không thể đoán định và thể hiện sự tự do. Triển lãm gợi ra trạng thái vừa xuất hiện đã biến mất, con người vừa tới nhưng rồi không ở lại. Chỉ có không gian là tồn tại vĩnh cửu.

Giữa đan xen những đường nét của bối rối, anh tạo nên không gian nơi con người dần rời bỏ chính họ, ở ranh giới giữa hiện ra và biến mất. Đó là quá trình tìm kiếm sự thực nhưng không thực, tạo nên một hiện thực huyền ảo, cảm hứng mà họa sĩ chia sẻ là đến từ Trăm năm cô đơn của García Márquez.

Thoạt nhìn, tranh giống sơn mài với độ bóng và cứng cáp nhưng thực tế được làm bằng giấy và than - chất liệu được xử lý để tạo biến đổi trong hình thức. Những câu chuyện kỹ thuật hay cảm xúc dễ dẫn tới nhiều suy luận nên tác giả không bàn sâu. Với tranh của Nguyễn Trung Hiếu, có thể thấy anh tìm cách nắm bắt những mơ hồ, vẽ vùng ảo mộng của riêng từ cái rất thực, không huyễn hoặc, không siêu thực cực đoan.

Lần này, họa sĩ giới thiệu thêm loạt tranh màu, sử dụng các tông xanh, cam… Phụ nữ trong tranh không có danh tính rõ ràng nhưng luôn đẹp trong khoảnh khắc họ chọn xuất hiện: thoắt ẩn hiện khi búi tóc, co gối, thân hình có dấu vết thời gian. Họ đã đến và họ đẹp, khiến không gian họ rời đi trở nên xao động.

Cùng triển lãm, họa sĩ giới thiệu cuốn sách tổng kết 5 năm sáng tác. Tư duy khúc chiết của một họa sĩ kiệm lời giúp người đọc hiểu ý niệm, quan điểm sáng tác, dù chưa nói hết sự dày công nghiên cứu của anh.