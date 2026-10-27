Chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế 2026 do VFF tổ chức, diễn ra từ ngày 11/11 đến 17/11 tại SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình), với hai đội tuyển khách mời là Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan.

Chiều 27/10, VFF chính thức công bố kế hoạch phát hành vé giải giao hữu này. Theo đó, có ba mệnh giá vé là 200 nghìn đồng, 300 nghìn đồng và 400 nghìn đồng. Người hâm mộ có thể đặt mua online trên ứng dụng Techcombank OneU theo hai đợt.

VFF công bố giá vé xem tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Hai đợt mở bán diễn ra: từ 10h00 ngày 29/10/2026 đến 20h30 ngày 01/11/2026 mở bán đồng thời vé xem hai ngày thi đấu: 11/11 & 17/11/2026; từ 20h31 ngày 01/11/2026 đến 23h59 ngày 06/11/2026 tiếp tục mở bán vé xem ngày thi đấu: 17/11/2026.

Theo thể thức thi đấu, ba đội tuyển đá vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Tuyển Việt Nam gặp Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân ngày 11/11. Tiếp đó, Đài Loan (Trung Quốc) đối đầu Kyrgyzstan ngày 14/11, trước khi tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan ở lượt trận cuối ngày 17/11.

Tuyển Việt Nam hội quân ngày 9/11, sau khi vòng 7 LPBank V-League 2026/27 kết thúc. Đây cũng là cơ sở để HLV Kim Sang Sik và các cộng đánh giá phong độ các cầu thủ qua những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung.