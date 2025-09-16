Chiều nay, tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Với kết quả 72/72 đại biểu có mặt thông qua (chiếm tỉ lệ 100%), ông Nguyễn Khắc Toàn, 55 tuổi, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Xuân Ngọc

Phát biểu nhậm chức, ông Nguyễn Khắc Toàn gửi lời cảm ơn tới các đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm, giao ông trọng trách giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Ông bày tỏ, đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Trên cương vị mới, ông cam kết cùng tập thể UBND tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo để đưa Khánh Hòa phát triển mạnh mẽ, trở thành một cực tăng trưởng năng động và hiện đại, hướng tới mục tiêu xây dựng Khánh Hòa thành phố trực thuộc Trung ương, đời sống nhân dân được nâng cao và hạnh phúc.

Sau khi nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Khắc Toàn sẽ cùng lãnh đạo UBND tỉnh quyết liệt triển khai các định hướng đề ra. Trong đó, tỉnh ưu tiên huy động nguồn lực cho các dự án trọng điểm, đặc biệt là chủ trương về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030, phát triển hạ tầng chiến lược, thu hút dự án năng lượng sạch và tái cơ cấu du lịch hiện đại.

Tỉnh tập trung phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số sẽ là động lực chính để nâng cao năng suất và cạnh tranh. Trong đó, tỉnh sẽ xây dựng chính quyền số, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và đảm bảo an sinh xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Xuân Trang tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn. Ảnh: Xuân Ngọc

Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ chủ động nắm bắt thời cơ, khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại kéo dài. Tỉnh quyết tâm xóa bỏ mọi biểu hiện trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, siết chặt kỷ cương hành chính và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Tỉnh hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ tận tụy trong công việc, quyết liệt trong hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng thời, tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kêu gọi sự đồng lòng của hệ thống chính trị và nhân dân, đặc biệt là vai trò giám sát, đóng góp ý kiến của HĐND và Mặt trận Tổ quốc cũng như các tổ chức chính trị - xã hội, cùng với sự chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Song song đó, ông xin gửi lời tri ân tới các lãnh đạo và nhân dân Khánh Hòa, với mong nhận được sự ủng hộ trong thời gian tới.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn 55 tuổi, quê Khánh Hòa, là cử nhân Luật Tư pháp, cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Trước khi làm Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh, ông đã trải qua các chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, và Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.