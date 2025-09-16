Ngày 16/9, tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tiến hành thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua tờ trình Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Quốc Nam, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Đồng thời, HĐND tỉnh tiến hành thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Khắc Toàn 55 tuổi, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026, với kết quả 72/72 đại biểu có mặt thông qua (chiếm tỉ lệ 100%).

Ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thay ông Trần Quốc Nam, người đã xin nghỉ công tác trước đó vì lý do cá nhân.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn 55 tuổi, quê Khánh Hòa, là cử nhân Luật Tư pháp, cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

Trước khi làm Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh, ông đã trải qua các chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, và Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Hiện, ngoài ông Toàn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa còn có 4 Phó Chủ tịch tỉnh gồm các ông: Trần Hòa Nam, Nguyễn Long Biên, Lê Huyền và Trịnh Minh Hoàng.