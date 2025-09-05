XEM CLIP:

Theo ghi nhận của PV, trên bãi biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa) có 5 cánh tay “khổng lồ”, được xem là điểm chụp ảnh lý tưởng của du khách. Tuy nhiên, bão số 5 vừa qua đã làm 4/5 cánh tay nghiêng, có nguy cơ đổ sập.

Những cánh tay "khổng lồ" bị sóng biển xô nghiêng. Ảnh: Lê Dương

Năm 2023, UBND huyện Hoằng Hóa (trước khi giải thể cấp huyện) đã thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ven biển qua xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng.

Trong dự án này có hạng mục 5 cánh tay “khổng lồ”, kinh phí khoảng 300 triệu đồng. Ban đầu, các cánh tay được thiết kế làm chòi canh để nhân viên cứu hộ có thể quan sát, xử lý khi có tình huống đuối nước.

Tuy nhiên, khi hoàn thành, công trình lại trở thành điểm hút du khách tới chụp ảnh.

Chân đế của cánh tay bị nổi lên mặt nước. Ảnh: Lê Dương

Lãnh đạo xã Hoằng Thanh cho biết, trên địa bàn xã có 4 cánh tay, hiện đều đã bị xô nghiêng và có nguy cơ đổ sập.

Duy nhất 1 cánh tay vẫn còn đứng thẳng. Ảnh: Lê Dương

“Chúng tôi từng tính đến phương án hút chân cát để các cánh tay đứng thẳng trở lại, nhưng cách này không khả thi vì sóng và bão vẫn có thể làm nghiêng. Do đó, địa phương đang tính cẩu, di dời công trình này đến vị trí khác”, vị lãnh đạo nói.