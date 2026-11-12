Tân Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong cam kết dành trọn thời gian, tâm huyết, sức lực và trí lực để thực hiện nhiệm vụ, đưa thành phố phát triển trong giai đoạn mới.

Sáng 12/11, tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khóa 11 đã bầu ông Lê Quốc Phong - Phó Bí thư thường trực Thành ủy - giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong cho biết sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo và đại biểu là động lực để bản thân thêm tự tin, vững vàng khi đảm nhận nhiệm vụ mới - một trọng trách nặng nề nhưng cũng đầy vinh dự.

“Tôi nhận thức sâu sắc rằng năng lực, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của Chủ tịch UBND TP giữ vai trò rất quan trọng, có tính quyết định trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới của thành phố, với nhiều kỳ vọng lớn lao, nhiều mục tiêu lớn cần đạt được” - ông Lê Quốc Phong phát biểu.

Tân Chủ tịch Lê Quốc Phong phát biểu nhận nhiêmh vụ. Ảnh: HĐND TPHCM

Theo tân Chủ tịch TPHCM, ông nhận nhiệm vụ trong bối cảnh thành phố có nhiều thuận lợi nhưng "vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức cần phải tập trung giải quyết".

Ông xác định các nhiệm vụ trọng yếu của nhiệm kỳ gồm nhanh chóng cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị và xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Về mục tiêu tăng trưởng, ông nhấn mạnh phải "duy trì mức tăng trưởng hai con số trong suốt nhiệm kỳ", đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính và triển khai hiệu quả quy hoạch thành phố đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao hoa chúc mừng ông Lê Quốc Phong và ông Nguyễn Văn Được. Ảnh: HĐND TPHCM

Đặc biệt, ông nhắc đến 4 vấn đề lớn mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ ra, gồm "kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và xây dựng thành phố không ma túy". Đây là những việc mà Chủ tịch UBND TP "sẽ tập trung thời gian, tâm sức để có giải pháp tốt, thực hiện nhanh và đạt kết quả tích cực".

Về cách làm, ông cho biết sẽ cùng tập thể UBND TP "đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, nỗ lực tối đa để hoàn thành nhiệm vụ".

Lắng nghe, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp

Tân Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong cũng mong nhận được sự quan tâm, góp ý, hiến kế và phản ánh kịp thời của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước quan tâm đến thành phố.

"Chúng tôi sẽ lắng nghe với tinh thần cầu thị" - ông nói.

Ông cho biết sẽ tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy tại kỳ họp và trân trọng đón nhận ý kiến, sự giám sát của đại biểu HĐND. Ông kỳ vọng MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, giám sát, phản biện chủ trương, chính sách.

Ông Lê Quốc Phong cũng cảm ơn ông Nguyễn Văn Được, người vừa hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch UBND TPHCM, đồng thời đánh giá những kết quả trong công tác lãnh đạo, điều hành của người tiền nhiệm là nền tảng quan trọng để ông tiếp nhận và kế thừa.

"Sau kỳ họp này, tôi sẽ bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ mới với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất; dành trọn thời gian, tâm huyết, sức lực, tình cảm và trí lực để hoàn thành tốt trọng trách Chủ tịch UBND TPHCM với kết quả cao nhất. Đó là cam kết và cũng là lời hứa của tôi trước Thành ủy, HĐND và nhân dân thành phố" - ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Phát biểu tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa 11 sáng 12/11, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chúc mừng ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Trần Lưu Quang cho biết thành phố đang đứng trước khối lượng công việc lớn, không gian phát triển và quy mô quản lý mở rộng, nhiều cơ chế mới được triển khai. Vì vậy, bộ máy cần nhanh chóng ổn định, bảo đảm công việc được tiếp nối thông suốt. Bí thư Thành ủy ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của ông Nguyễn Văn Được trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM, đồng thời mong muốn ông tiếp tục phát huy kinh nghiệm trên cương vị Phó Bí thư thường trực Thành ủy. Đối với tân Chủ tịch UBND TPHCM, ông Trần Lưu Quang đề nghị ông Lê Quốc Phong tiếp tục phát huy kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Về nhiệm vụ trước mắt, thành phố cần tập trung triển khai quy hoạch tổng thể, Luật Phát triển đô thị, thúc đẩy các dự án hạ tầng lớn, giải quyết vấn đề giao thông, chỉnh trang đô thị, môi trường; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Trung tâm Tài chính quốc tế và các động lực tăng trưởng mới. Bí thư Thành ủy yêu cầu ông Lê Quốc Phong cùng tập thể UBND thành phố xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, điều phối hiệu quả bộ máy, tập trung giải quyết những vấn đề khó, tồn đọng và dám quyết định trong khuôn khổ pháp luật vì lợi ích chung. Kết quả điều hành phải thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể để người dân, doanh nghiệp cảm nhận được. Ông cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, giữ vững đoàn kết, kỷ luật và trách nhiệm. Ngay sau kỳ họp, các dự án đang triển khai phải được thúc đẩy, những vấn đề đã có chủ trương cần sớm xử lý, không để người dân và doanh nghiệp tiếp tục chờ đợi. Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ tin tưởng ông Lê Quốc Phong cùng tập thể UBND TP sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Ông Lê Quốc Phong làm Chủ tịch UBND TPHCM Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong vừa được HĐND TPHCM bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031.