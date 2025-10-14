Sáng 14/10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định cán bộ.

Cụ thể, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh trong cơ cấu.

Đồng thời, ông Phong được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ, giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa đại diện Ban thường vụ Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Ban tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM.

Phó Ban Tổ chức Trung ương cũng công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 109 người; chỉ định tham gia Ban thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 29 người (bao gồm cả ông Lê Quốc Phong).

Trước đó vào đầu tháng 10, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê Hà Nội; trình độ thạc sĩ sinh học, lý luận chính trị cao cấp. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 (dự khuyết), 13; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Ông trưởng thành từ hoạt động đoàn và từng kinh qua các chức vụ như: Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 7. Tháng 10/2020, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025 và ông giữ chức vụ này cho đến khi nhận nhiệm vụ mới tại TPHCM.