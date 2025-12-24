Từ đầu tháng 10 đến nay, các thầy cô Trường THCS Lộc Hà triển khai lớp học đặc biệt ngay tại nhà học sinh. Thầy cô trực tiếp đến nhà kèm cặp, rà soát lại kiến thức cơ bản và hướng dẫn phương pháp học phù hợp cho học sinh, hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện.

Thầy Nguyễn Hoài Nam, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Hà cho biết, qua khảo sát đầu năm với 784 học sinh, chất lượng học tập nhìn chung còn thấp. Nguyên nhân chủ yếu là nhiều em phải sống cùng ông bà do bố mẹ đi làm ăn xa hoặc đi biển dài ngày, thiếu sự kèm cặp buổi tối, dẫn đến ý thức học tập chưa cao.

Giáo viên Trường THCS Lộc Hà tới tận nhà học sinh có học lực chưa cao để kèm cặp.

Trước thực trạng này, Ban Giám hiệu cùng các thầy cô đã chủ động đến tận nhà kèm cặp và giám sát việc học của các em. Khi chủ trương được đưa ra, các giáo viên đều đồng tình tham gia. Nhà trường đã cử 20 thầy cô các môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh đến tận nhà từng học sinh ở 10 thôn trong xã để trực tiếp hỗ trợ việc học cho các em.

Theo kế hoạch, cứ mỗi tối thứ 5 hằng tuần, từ 19h30 đến 21h, các thầy cô được chia thành từng nhóm, do tổ trưởng bộ môn hoặc giáo viên chủ nhiệm phụ trách, mang theo giáo án đến nhà học sinh có học lực yếu, hoàn cảnh khó khăn để trực tiếp kèm cặp.

Thầy Đặng Văn Nhật, giáo viên môn Toán cho biết, mỗi tuần một buổi, thầy đến nhà 2-3 học sinh để phụ đạo những kiến thức còn hổng, trong đó đặc biệt quan tâm đến các em mất gốc kiến thức. Hoạt động này nhận được sự đồng tình của phụ huynh và giúp học sinh tự tin hơn, chủ động hỏi khi gặp phần kiến thức chưa hiểu.

Thầy Đặng Văn Nhật củng cố kiến thức Toán cho học sinh tại nhà.

Theo thầy Nhật, việc thầy cô trực tiếp đến nhà kèm cặp bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhiều em nâng cao ý thức học tập, biết sắp xếp sinh hoạt hợp lý, hạn chế chơi điện thoại hay đi chơi buổi tối. Dù vất vả, đây vẫn là công việc ý nghĩa, xuất phát từ sự quan tâm và trách nhiệm của giáo viên đối với học sinh.

Em Phan Đình Vũ, học sinh lớp 8B, Trường THCS Lộc Hà, có hoàn cảnh khó khăn khi bố mất sớm, mẹ làm nghề cá nên không có nhiều thời gian sát sao việc học của con. Trước đây, Vũ học kém ba môn Toán, Tiếng Anh và Ngữ văn, kiến thức hổng nhiều, kết quả chưa tốt.

Các thầy cô tự nguyện tham gia, xem đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm với học sinh.

Sau nhiều đêm được thầy cô đến tận nhà phụ đạo và chỉ dẫn phương pháp học tập, Vũ tiến bộ rõ rệt. “Trước đây, do hổng kiến thức, em rất sợ các môn Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn và ngại hỏi thầy cô hay bạn bè. Nhưng khi được thầy cô đều đặn đến nhà dạy, em thích học hơn và không ngần ngại hỏi khi gặp bài tập khó”, Vũ chia sẻ.

Thầy Nguyễn Hoài Nam cho biết, để mô hình đạt hiệu quả, nhà trường ưu tiên phân công những giáo viên có chuyên môn, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm.

“Các thầy cô đều tự nguyện tham gia, xem đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, năng lực học tập hạn chế. Nhà trường sẽ nỗ lực duy trì mô hình này trong thời gian dài”, thầy Nam chia sẻ.

Được thầy cô tới tận nhà kèm cặp, nhiều học sinh tiến bộ và nâng cao ý thức học tập.

Sau hơn hai tháng triển khai, các thầy cô Trường THCS Lộc Hà đã trực tiếp kèm cặp hơn 100 học sinh. Nhiều em tiến bộ rõ rệt, từ học lực yếu, trung bình vươn lên trung bình khá. Việc giáo viên tới tận nhà để dạy kèm học sinh không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục mà còn tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng.

“Việc giáo viên của trường dành tâm huyết đến tận nhà kèm học sinh vào buổi tối không chỉ giúp các em củng cố kiến thức mà còn hướng dẫn phương pháp học hiệu quả, nhắc nhở và động viên các em duy trì thói quen học tập đều đặn”, thầy Nam nói.