Khi nhắc đến xe cảnh sát, nhiều người thường nghĩ tới những mẫu sedan hoặc SUV chuyên dụng với thiết kế thực dụng, phục vụ nhiệm vụ tuần tra và truy bắt tội phạm. Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia trên thế giới, lực lượng thực thi pháp luật từng sử dụng những mẫu xe hiệu năng cao, thậm chí là siêu xe, khiến không ít người yêu xe phải trầm trồ.

Hãy thử tưởng tượng những con đường được tuần tra bởi Porsche 911, Audi R8 hay Honda NSX. Trên thực tế, điều đó đã từng xảy ra. Từ những chiếc xe thể thao Nhật Bản, sedan hiệu suất cao của châu Âu cho tới siêu xe hàng đầu thế giới, nhiều lực lượng cảnh sát đã lựa chọn những phương tiện đặc biệt để phục vụ công việc hoặc quảng bá hình ảnh.

Hummer H2 độ 710 mã lực của cảnh sát Mỹ

Tại bang Texas (Mỹ), một cảnh sát trưởng từng quyết định rằng chiếc Hummer H2 tiêu chuẩn chưa đủ mạnh. Ông đã đặt hàng hãng độ Geiger của Đức nâng cấp mẫu SUV cỡ lớn này bằng cách bổ sung hệ thống tăng áp cho động cơ V8 dung tích 7.0 lít.

Hummer H2 độ 710 mã lực của cảnh sát Mỹ.

Sau khi hoàn thiện, chiếc xe đạt công suất lên tới 710 mã lực cùng mô-men xoắn khoảng 904 Nm. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị bộ mâm kích thước 28 inch, tạo nên diện mạo hầm hố và khác biệt so với những chiếc xe tuần tra thông thường.

Nissan Fairlady Z Nismo của cảnh sát Nhật Bản

Tại thị trường ngoài Nhật Bản, Nissan Fairlady Z được biết đến nhiều hơn với tên gọi 350Z. Đây là mẫu xe có vai trò quan trọng trong quá trình hồi sinh thương hiệu Nissan sau giai đoạn khó khăn cuối những năm 1990.

Đáng chú ý, lực lượng cảnh sát tỉnh Tochigi ở miền Trung Nhật Bản từng đưa vào sử dụng một số lượng đáng kể phiên bản Fairlady Z Nismo từ năm 2008.

Nissan Fairlady Z Nismo của cảnh sát Nhật Bản.

So với bản tiêu chuẩn, phiên bản Nismo nâng công suất động cơ V6 3.5 lít từ 304 mã lực lên 310 mã lực. Tuy nhiên, điểm hấp dẫn nằm ở hàng loạt nâng cấp như vi sai chống trượt VLSD, hệ thống treo thể thao, hệ thống kiểm soát lực kéo cải tiến, gói khí động học Nismo và hệ thống phanh Brembo hiệu suất cao.

BMW 501 - "Thiên thần Baroque" của cảnh sát Đức

BMW 501 là một trong những mẫu xe cảnh sát đặc biệt nhất từng xuất hiện tại Đức. Với thiết kế mềm mại đặc trưng, mẫu xe này được giới yêu xe đặt biệt danh là "Baroque Angel" (Thiên thần Baroque).

BMW 501 - "Thiên thần Baroque" của cảnh sát Đức

Những chiếc BMW 501 phục vụ cảnh sát được trang bị động cơ V8 dung tích 2.6 lít, sau đó nâng lên 3.2 lít. Đặc biệt, BMW trực tiếp chế tạo các phiên bản chuyên dụng dành riêng cho lực lượng cảnh sát thay vì chuyển đổi từ xe dân dụng như thông thường.

Chỉ những cảnh sát giao thông được đào tạo chuyên sâu mới được giao nhiệm vụ vận hành mẫu xe này.

Lamborghini Huracán - Siêu xe phục vụ cảnh sát Italy

Lực lượng cảnh sát giao thông Italy từ lâu đã nổi tiếng với việc sử dụng các mẫu Lamborghini trong đội xe của mình.

Sau khi một trong hai chiếc Lamborghini Gallardo gặp tai nạn trong quá trình truy đuổi tốc độ cao, lực lượng Carabinieri đã thay thế bằng Lamborghini Huracán hiện đại hơn.

Lamborghini Huracán - Siêu xe phục vụ cảnh sát Italy

Ngoài nhiệm vụ tuần tra, chiếc Huracán còn được sử dụng trong những tình huống đặc biệt như vận chuyển nội tạng hiến tặng khẩn cấp. Xe được trang bị khoang bảo quản lạnh chuyên dụng phía trước nhằm phục vụ các ca ghép tạng khẩn cấp trên khắp đất nước.

Dodge Charger - "Vũ khí" quen thuộc của cảnh sát Canada

Tại Bắc Mỹ, Dodge Charger là một trong những mẫu xe được lực lượng thực thi pháp luật ưa chuộng nhất. Thậm chí, Dodge còn phát triển phiên bản chuyên dụng mang tên Pursuit dành riêng cho cảnh sát.

Dodge Charger - "Vũ khí" quen thuộc của cảnh sát Canada

Phiên bản hiện hành sử dụng động cơ V6 dung tích 3.6 lít, sản sinh công suất 296 mã lực và có tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh.

Một trong những đơn vị sử dụng mẫu xe này là Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP), cơ quan có vai trò tương tự FBI của Mỹ trong nhiều lĩnh vực điều tra và thực thi pháp luật.

Bugatti Veyron 1.000 mã lực của cảnh sát Dubai

Dubai từ lâu nổi tiếng với đội xe cảnh sát gồm nhiều siêu xe đắt đỏ. Trong số đó, Bugatti Veyron là cái tên gây chú ý nhất. Mẫu siêu xe này sở hữu động cơ W16 tăng áp kép bốn turbo, cho công suất khoảng 1.000 mã lực và tốc độ tối đa hơn 407 km/h.

Bugatti Veyron 1.000 mã lực của cảnh sát Dubai

Việc điều khiển một chiếc xe có hiệu suất cực cao như Veyron đòi hỏi những yêu cầu đào tạo đặc biệt đối với các sĩ quan cảnh sát. Tuy nhiên, với điều kiện đường sá và sự xuất hiện của nhiều siêu xe tại Dubai, Veyron được xem là phương tiện phù hợp để duy trì hình ảnh đặc trưng của lực lượng cảnh sát nơi đây.

Lexus IS F - Chiếc xe V8 hiếm hoi của cảnh sát Anh

Năm 2007, cảnh sát Humberside của Anh đã đưa Lexus IS F vào đội xe chuyên dụng. Mẫu sedan hiệu suất cao này được trang bị động cơ V8 dung tích 5.0 lít, sản sinh công suất 422 mã lực và có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 270 km/h.

Theo nhiều tài liệu, đây được xem là mẫu xe cảnh sát sử dụng động cơ V8 đầu tiên hoạt động thường trực tại Anh kể từ thời kỳ của Rover SD1 3500.

Lexus IS F - Chiếc xe V8 hiếm hoi của cảnh sát Anh

Khối động cơ mạnh mẽ giúp chiếc xe dễ dàng vận hành dù phải mang theo nhiều thiết bị chuyên dụng như hệ thống máy tính, camera giám sát đa hướng và các bộ đàm liên lạc. Xe chủ yếu phục vụ đơn vị chống tội phạm liên quan đến phương tiện giao thông.

BAC Mono - Siêu xe một chỗ ngồi của cảnh sát đảo Man

Đảo Man, vùng lãnh thổ phụ thuộc của Anh nằm giữa biển Ireland, là nơi diễn ra giải đua mô tô Isle of Man TT nổi tiếng, một trong những cuộc đua nguy hiểm nhất thế giới.

Để hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh trong mùa giải, năm 2017 lực lượng cảnh sát địa phương đã tiếp nhận một chiếc BAC Mono.

BAC Mono - Siêu xe một chỗ ngồi của cảnh sát đảo Man

Mẫu xe một chỗ ngồi này có công suất 309 mã lực, tốc độ tối đa khoảng 270 km/h. Nhờ trọng lượng chỉ 580 kg, BAC Mono có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 2,7 giây.

Người được giao điều khiển chiếc xe này không chỉ là cảnh sát được đào tạo lái xe nâng cao mà còn là người điều khiển mô tô cảnh sát và tham gia điều tra các vụ tai nạn giao thông.

Theo Autocar

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