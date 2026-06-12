Toyota Crown là một trong những dòng xe lâu đời nhất của Toyota, ra mắt từ năm 1955 và được xem là biểu tượng của phân khúc sedan hạng sang Nhật Bản trước khi Lexus xuất hiện. Tại Việt Nam, Crown không phổ biến như Camry hay Corolla do phần lớn được nhập khẩu theo diện ngoại giao, cơ quan đại diện nước ngoài hoặc xe tư nhân số lượng rất hạn chế.

Chính vì vậy, những chiếc Crown thế hệ JZS155 sản xuất giai đoạn 1995-1999 hiện được xem là "hàng hiếm" trên thị trường xe cũ. Đối với giới sưu tầm, giá trị của dòng xe này không nằm ở công nghệ hiện đại mà ở chất lượng chế tạo theo triết lý xe sang Nhật Bản thập niên 1990, độ bền cơ khí và tình trạng nguyên bản còn giữ được sau hàng chục năm sử dụng.

Toyota Crown JZS155 1997 giá 880 triệu.

Mới đây, anh Nguyễn Hoài Sơn (Hà Nội) rao bán một chiếc Toyota Crown JZS155 sản xuất năm 1997 với mức giá 880 triệu đồng. Theo thông tin người bán, xe đã lăn bánh khoảng 200.000 km và từng phục vụ trong khối ngoại giao.

Qua những hình ảnh thực tế, chiếc sedan gần 30 năm tuổi gây ấn tượng bởi ngoại thất còn khá đồng đều. Nước sơn màu xanh đen vẫn giữ được độ bóng nhất định, các chi tiết mạ crôm ở lưới tản nhiệt, viền cửa và bộ mâm nguyên bản còn sáng màu, không xuất hiện dấu hiệu oxy hóa rõ rệt.

Tổng thể thiết kế xe.

Thiết kế vuông vức đặc trưng của các sedan Nhật cuối thập niên 1990 gần như được giữ nguyên. Cụm đèn pha, đèn xi-nhan, cản trước và logo đầu xe đều mang phong cách nguyên bản của nhà sản xuất.

Theo người bán, thân vỏ xe không có dấu hiệu rỉ sét - yếu tố rất được giới chơi xe cổ quan tâm bởi đây thường là "bệnh" khó xử lý trên những mẫu xe gần 30 năm tuổi.

Bên trong cabin, tình trạng nội thất được đánh giá là điểm nổi bật nhất. Ghế nỉ màu ghi sáng còn khá mới, thậm chí vẫn giữ bộ áo ghế bảo vệ. Bảng táp-lô, tapi cửa và các chi tiết nhựa chưa xuất hiện dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Thảm sàn và khoang hành khách cũng cho cảm giác sạch sẽ hơn nhiều mẫu xe cùng niên đại.

Bên trong nội thất xe.

Chủ xe cho biết, anh đã nâng cấp màn hình giải trí trung tâm và hệ thống camera 360 độ để phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng hiện nay.

Màn hình giải trí trung tâm và hệ thống camera 360 độ đã được nâng cấp.

Ở thời điểm ra mắt, Toyota Crown JZS155 được xem là mẫu sedan cao cấp với nhiều trang bị đáng chú ý như hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hai túi khí phía trước - những tính năng vẫn còn giá trị sử dụng đến nay.

Dưới nắp ca-pô là động cơ huyền thoại 2JZ-GE, 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0L vẫn còn nguyên bản. Xe trang bị hộp số tự động, hệ dẫn động cầu sau. Dòng Crown JZS155 nổi tiếng nhờ độ bền cao, vận hành êm ái và khả năng cách âm tốt. Đây cũng là một trong những lý do khiến nhiều người chơi xe Nhật cổ vẫn săn tìm những chiếc còn giữ được hệ truyền động nguyên bản.

Xe trang bị động cơ huyền thoại 2JZ-GE, 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0L.

Bên cạnh những ưu điểm về độ bền và giá trị sưu tầm, Crown JZS155 cũng có không ít nhược điểm khi đặt cạnh các mẫu xe hiện đại.

Điểm hạn chế đầu tiên là tuổi đời đã gần 30 năm, khiến việc tìm kiếm một số phụ tùng đặc thù có thể mất thời gian và chi phí cao hơn xe phổ thông. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe cũng khó cạnh tranh với các sedan đời mới.

Ngoài ra, các công nghệ hỗ trợ lái trợ lực dầu, kết nối và an toàn chủ động gần như không có. Khả năng vận hành, độ tiện nghi và mức độ cách âm dù vẫn tốt so với tuổi đời nhưng khó sánh với các mẫu sedan hạng D hoặc SUV đời mới cùng tầm tiền.

Mức giá 880 triệu đồng của chiếc Crown này cũng là chủ đề gây tranh luận. Nếu xét thuần túy dưới góc độ sử dụng, số tiền trên đủ để mua một chiếc Toyota Camry đời 2019-2021, Mazda6 đời mới hoặc thậm chí một số mẫu SUV cỡ C đã qua sử dụng.

Trên thị trường hiện nay, những chiếc Crown cùng thế hệ thường được giao dịch trong khoảng 300-600 triệu đồng tùy chất lượng. Một số xe còn nguyên bản, lịch sử rõ ràng và giữ được tình trạng tốt còn có giá tiền tỷ từng gây chú ý.

Vì vậy, anh Sơn cho biết, mức giá 880 triệu đồng không hướng tới người mua xe phục vụ nhu cầu đi lại thông thường, mà phần lớn dành cho nhóm khách hàng yêu thích sedan Nhật cổ, coi trọng tính sưu tầm và sẵn sàng trả thêm tiền cho những chiếc xe còn giữ được nhiều giá trị nguyên gốc sau gần ba thập kỷ.

Nguồn ảnh: Nguyễn Hoài Sơn

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